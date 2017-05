Angola: La chanteuse angolaise Nsoki engagée dans l'internationalisation

Luanda — La musicienne angolaise Nsoki Neto parie lourdement sur l'internationalisation de sa carrière musicale, lançant récemment, l'album "Africa United" du projet international du même nom.

Ce projet, selon la directrice artistique, Nilza Lima, comptera sur la participation des musiciens de divers pays africains, mettant l'accent sur l'Afrique du Sud et le Nigeria, compte tenu du produit que l'on souhaite.

Dans le premier thème, qui fait déjà un grand succès dans les discothèques, radios et au-delà, "Africa United" a eu des participations de DJ Maphorisa (Afrique du Sud) et Paulo Alves (Angola), avec un style hors du commun, ou afro-danse différent de Kizomba, Zouk et R & B, des deux premiers albums lancés (Meu anjo et Prova dos 9).

Consciente de ce qu'elle veut, la directrice a dit que Nsoki continuera à avec le style Zouk et plus encore. "Cette chanson est le résultat d'un projet qui vise à internationaliser la carrière artistique de la chanteuse, mais elle n'a pas cessé et ne cessera jamais de faire ce qu'elle a fait dans les premier et deuxième albums, » explique t-elle.

Nsoki est diplômée en administration et finances aux États-Unis. Elle a commencé à chanter très tôt, ayant participé à des chorales et des pièces de théâtre. Aux Etats-Unis, elle chantait la musique lyrique.

En octobre 2013, en Angola, Nsoki lance son premier album intitulé "Meu anjo", deux ans plus tard "Prova dos 9".

En ce moment, la chanteuse travaille dans le projet international "Africa United", qui prévoit l'enregistrement d'un EP.