Congo-Brazzaville: Festival Musiques Métisses 2017

La nouvelle édition du festival Musiques Métisses prend enfin la forme de l'ambition des concepteurs à savoir une exhibition des musiques métisses en pleine évolution.

Il faut se souvenir que l'an dernier, au bord du gouffre et accusant un déficit considérable, le festival qui menaçait de mettre la clé sous le paillasson est parvenu à sauver sa tête à cause de la solidarité de certains groupes comme Kassav', qui consentirent à jouer pour rien ou presque.

Bien entendu, il est toujours question pour la ville d'Angoulême de parler de métissage à l'instar du projet musical de pop Cheveu, groupe composé de touaregs de Doueh, des djs d'Acid Arab Live, de la cumbia revue et corrigée par La Yegros, ou encore du mélange de samba et de funk de Flavia Coelho.

Pour cette 42ème édition la ville d'Angoulême sur le site de la Nef revêtira ses plus beaux ornements, l'évènement interculturel, festif et familial ouvrira de nouveau ses portes à toutes les diversités, et contribuera à la découverte de nouveaux talents.

Musiques Métisses est désormais catalogué comme un acteur incontournable du "Vivre ensemble", en symbolisant une définition fidèle de culture de la fête.

Le festival se résumera les 2, 3 et 4 juin à la Nef en 3 jours d'animations pour jeune public, de shopping éphémères et de plusieurs autres surprises se mêlant à des rencontres littéraires mais aussi une programmation musicale des plus éclectiques qui ira du rap au jazz en côtoyant l'électro et les musiques du monde.

Le chapitre littéraire proposera, entre autres, la lecture de « Condor », le polar politique de Caryl Ferey par Bertrand Cantat, mais aussi les chansons de Magyd Cherfi qui édifient longuement sur l' histoire de l'immigration au même titre que le parcours littéraire et musical de Gaël Faye, renseigne sur son statut de réfugié fuyant le génocide au Rwanda.

L'orchestre national de Barbès, groupe emblématique de l'immigration du Maghreb, en profitera pour célébrer ses 20 ans d'existence et nous serons honorés de la participation de Yussef Kamaal, le batteur inventif, de la nouvelle scène musicale anglaise, du folklore imaginaire de Bongo Hop qui mélange allègrement la cumbia et l'afro beat, la chanteuse Imany, le rappeur Kalash ou encore les Hilight Tribe.

Véritable invitation à la découverte, Musiques Métisses est assurément une richesse musicale, à l'image de la « sono mondiale » qu'évoquait il y a plus de 30 ans déjà Jean François Bizot rédacteur du magazine actuel, incitant à l'exploration de ces musiques qui s'écoutent et se dansent.

Loin de se limiter aux musiques venues de partout, le Festival offrira donc cette expérience unique pour rencontrer également des auteurs soucieux de parler de leurs derniers ouvrages.