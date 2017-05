Angola: Handball - Le pays réalise des championnats régionaux de formation en 2018

Lors de la rencontre, les participants discutent de la mise en œuvre du Mini Handball à l'école "les blessures les plus fréquentes dans le handball et leurs conséquences et prévention", réflexions et idées pour vendre le produit hand-ball.

L'événement ouvert par la secrétaire d'Etat aux sports, Ana Paula Sacramento, compte sur la présence des entraîneurs des clubs de Luanda et plus de neuf provinces.

Selon le conférencier, jusqu'à très récemment, son organe était plus plus préoccupé par le nombre d'équipes en lice pour les championnats nationaux au niveau des jeunes, mais aujourd'hui il y a un besoin urgent de normaliser les modèles de jeu pour que les équipes nationales soient bien servies, ce qui nécessite une base solide.

Cette position a été prise lors de l'approche du thème « Modes de dispute des compétitions régionales et des championnats au niveau des jeunes, qui a été animée par le président de la Fédération Angolaise de Handball (FAAND), Pedro Godinho, et modérée par Almeida Pina.

