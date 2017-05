Tunisie: Un mégaprojet pour le dessalement de l'eau de mer à Sfax

Le responsable japonais a ajouté que le projet dont le coût s'élève à environ 104 millions de dinars (MD) vise à assurer une économie d'eau à travers la mise en place d'un réseau de canaux d'irrigation et de gestion des eaux en vue de préserver l'environnement et de développer la production agricole, tout en assurant un approvisionnement permanent en eau d'irrigation.

La liste des projets de l'Agence comporte, notamment, a-t-il dit, un projet pour réduire l'eau consommée et non facturée (physiquement et commercialement) de la société nationale de distribution, d'exploitation et de distribution de l'eau (Sonede), grâce à la formation de compétences assurée par des experts japonais ou encore l'accomplissement de stages au Japon.

Et le responsable de préciser que le projet, dont les études y afférentes ont été réalisées par une équipe japonaise, vise essentiellement à assurer l'approvisionnement en eau potable et l'amélioration de sa qualité à Sfax.

