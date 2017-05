Tunisie: Projets d'études prospectives sur la famille

Il aura aussi pour mission de suggérer et mettre en place des programmes de formation au profit des cadres du ministère. Les deux partenaires s'entendront sur la définition des priorités propres aux domaines de la femme, de la famille et de l'enfance.

L'Institut procédera, aussi, à l'évaluation des études et des recherches réalisées sur la base des techniques et des outils scientifiques.

L'étude dresse une image de notre pays à l'horizon 2025 ; l'image d'une Tunisie résistante », a-t-il souligné. Et d'ajouter qu'il convient d'œuvrer ensemble pour rétablir la notion de l'Etat-patrie, conformément aux valeurs et aux principes de la République.

« Cette étude nous a permis de rêver d'une Tunisie meilleure à partir de données chiffrées et de scénarios pragmatiques et applicables.

M. Ben Salem a indiqué que l'Institut vient d'élaborer une étude prospective sur la Tunisie à l'horizon 2025. Ce travail a permis d'anticiper sur différents volets et secteurs stratégiques dont l'Etat, les institutions, le dialogue social, l'éducation, la culture et autres domaines vitaux.

« La femme, la famille et les jeunes générations jouent un rôle déterminant dans la réussite du nouveau parcours de notre pays. La femme représente un pilier fondamental de la société et du développement.

De son côté, M. Hatem Ben Salem a exprimé sa satisfaction quant à cette première initiative de partenariat entre l'Institut et le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance. Il a rappelé l'importance indéniable de la famille dans l'édification d'un modèle sociétal à la fois moderne et inébranlable.

