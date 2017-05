Angola: Le candidat du MPLA se propose de faire de Huambo une grange nationale

Huambo — L'amélioration de la qualité de vie des citoyens, en particulier l'accès facile à l'éducation, de meilleurs soins de santé et l'augmentation de la fourniture de biens et services, ainsi que faire de Huambo une grange nationale ont été les faits saillants du discours samedi du candidat du MPLA à la Présidence de la République, João Gonçalves Lourenço, devant les militants et la population de la région.

Le politicien a également profité de l'occasion pour présenter le candidat du MPLA à la vice-présidence de la République au scrutin prévu pour le 23 aoû de cette année, Bornito de Sousa Baltazar Diogo, ancien prisonnier politique, juriste, général de réserve, et actuel ministre de l'Administration Territoire.

Dans son interevention, il propose, en cas de victoire de son parti aux élections, refaire de Huambo une grange de l'Angola, place que la province a déjà occupé à l'époque coloniale, et même dépasser les niveaux actuels, en tirant parti du potentiel associé au fait que les rivières du pays y trouvent leur source.

"Nous devons récupérer l'impact agricole de Huambo, produisant les céréales et d'autres aliments pour combattre la faim et la misère, en profitant de la fertilité de sa terre et son expérience", a-t-il souligné.

Il souhaite aussi que les agriculteurs progressent, accroissent leur richesse et que les entrepreneurs remplissent leur rôle en investissant, "faisant le mariage parfait entre la production familiale et industrielle, avec des gains pour tous".

João Lourenço a également défendu la résolution des conflits fonciers à la satisfaction des paysans.

Il a dit que le MPLA se proposait aussi à travailler avec les hommes d'affaires et la société civile pour rétablir la capacité industrielle de Huambo, qui a été le 2ème parc industriel en Angola.

João Lourenço estime également nécessaire de profiter du capital humain issu des universités et institutions à différents niveaux, pour l'industrie agricole afin de développer le pays et faire l'Angola un bon endroit pour vivre.

Le candidat du MPLA veut le développement économique élargissant le réseau routier, de l'énergie et de l'eau et augmentant le niveau de l'éducation et de formation professionnelle, principalement de la jeunesse.

La réorganisation du commerce, l'amélioration du système d'écoulement de la production de l'intérieur de la province, la récupération des routes secondaires et tertiaires, pour faciliter écoulement des produits vers les zones de consommation sont d'autres promesses du MPLA.

Il promet de continuer à écouter les différentes franges de la société. João Lourenço a salué des présidents Agostinho Neto, qui nous a apporté la liberté et l'indépendance, et José Eduardo dos Santos, qui a fait face à des invasions étrangères, a fait la paix et jeté les bases de la reconstruction.

Le politicien a critiqué l'attitude de l'opposition politique qui questionne la transparence des élections, sans se livrer à la mobilisation de la population.

"Les élections sont plus proches, la victoire est en préparation, nous devons travailler plus fort, mobiliser les citoyens à ne pas remettre les cartes d'électeur à des tiers pour des fins inavouées", selon le candidat MPLA.

João Lourenço a été accompagné de son épouse, Ana Dias Lourenço, et des membres du comité central du parti au pouvoir.

La tête de liste du MPLA aux élections du 23 août de cette année a déjà été présenté aux militants et aux populations des provinces de Huila, Bié, Cunene, Namibe, Cabinda, Cuanza Norte, Cuando Cubango, Moxico, Lunda Sul et Malanje, ainsi que de Luanda, en particulier des municipalités de Cazenga et Viana.