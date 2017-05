Tunisie: Soutien au profit des enfants cancéreux et de leurs familles

«Prendre en charge l'achat des vêtements de l'aïd est possible, aussi, via le versement d'une somme de 100 dinars par enfant. Le don devrait être remis à l'association à l'avance afin que nous acquérions les tenues à temps», renchérit la présidente de l'association.

Aussi, une liste indiquant les tailles, l'âge et le sexe respectifs aux quarante enfants sera-t-elle prochainement publiée afin que les éventuels donateurs puissent faire l'acquisition des tenues de l'aïd et les remettre à l'association.

Nous avons décidé d'offrir aux mamans la collation du shour, et ce, tout au long du mois saint. Pour ce, nous lançons un appel au don sous forme de denrées alimentaires spécifiques à cette tradition, notamment des dattes, des fruits secs et tout ce qui pourrait rassasier les mamans durant la journée de jeûne», indique Mme Fatma Chok, présidente de l'association.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.