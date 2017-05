Tunisie: La société civile aux côtés du gouvernement

La Confédération générale tunisienne du travail (Cgtt) a dit soutenir les mesures prises par le chef du gouvernement même si elles interviennent tard, mettant l'accent sur la nécessité d'aller jusqu'au bout tout en veillant à respecter la loi.

La Cgtt a exhorté le gouvernement à démanteler le système de corruption, à dénoncer et à sanctionner toutes les personnes corrompues dont les syndicalistes et à appliquer rigoureusement la loi et les dispositions de la Constitution.

L'Union nationale de la femme tunisienne (Unft) s'est dite «satisfaite» que le gouvernement ait pu enfin déclarer la guerre contre la corruption, soulignant qu'elle «apporte tout son soutien à cette campagne».

Le comité national de défense des mouvements sociaux a, pour sa part, salué les décisions prises par le gouvernement pour lutter contre certains symboles soupçonnés d'être impliqués dans des affaires de corruption.

Ces décisions sont un message de réconfort porté aux manifestants et à l'opinion publique nationale, souligne le comité, appelant toutefois à la nécessite de poursuivre cette démarche jusqu'au bout.

Le chef du gouvernement avait souligné, dans une déclaration donnée mercredi aux médias au Palais du gouvernement à La Kasbah, que «le gouvernement va mener la bataille contre la corruption jusqu'à la fin et assume à cet égard toutes ses responsabilités».

Cette déclaration intervient suite à la campagne d'arrestations mardi visant plusieurs hommes d'affaires soupçonnés d'être impliqués dans des affaires de corruption.

De son côté, le Syndicat du personnel de la direction générale des unités d'intervention a appelé, hier, le gouvernement à aller de l'avant sur la voie de la lutte contre la corruption et à assécher ses sources.

Dans un communiqué rendu public hier, le syndicat s'est dit prêt à assurer la protection physique de toute personne chargée de la lutte contre la corruption.

De son côté, l'Union nationale des syndicats des forces de sécurité tunisienne a exprimé son soutien « inconditionnel» au gouvernement dans sa lutte contre la corruption soulignant son entière disposition à protéger les biens et les individus et à assurer la sécurité des magistrats et enquêteurs.

Plusieurs arrestations ont visé récemment des personnes, parmi lesquelles figurent des personnalités du monde des affaires.

Les hommes d'affaires Chafik Jarraya, Yassine Chennoufi et Nejib Ben Ismaïl ainsi que le responsable douanier Ridha Ayari ont été arrêtés en vertu de l'état d'urgence en vigueur dans le pays depuis novembre 2015.