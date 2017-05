Angola: Benguela - Plus d'une centaine d'enfants meurent de malnutrition

Par exemple, la responsable a cité le cas d'hospitalisation de 12 enfants atteints du VIH/SIDA/TB, nés de mères séropositives, mais qui ne devraient contracter cette maladie, mais à cause de la stigmatisation et de la discrimination, les mères évitent les services de garde et prévention de la transmission verticale, recourant aux services déjà en phase terminale, facteurs qui peuvent entraîner la mort.

Dans une interview à l'Angop, Flora Vanda a dit que le pourcentage le plus élevé de décès était dus à l'arrivée tardive des patients aux services de santé ou aux unités spéciales, une situation aggravée par le manque de produits thérapeutiques, tels que le lait F75 et F100, utilisé à la dernière étape du traitement, généralement associé à la nourriture.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.