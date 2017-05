Tunisie: «Une décision unilatérale»...

Jeudi dernier, le président de la FTF a convié les responsables de l'Avenir Sportif de La Marsa et du Club Olympique de Médenine pour discuter des préparatifs du match barrage qui opposera les deux équipes le 3 juin prochain.

Si le tirage au sort désignant le club organisateur et la neutralité du lieu qui devrait abriter la rencontre ne sont pas sujet de polémique, c'est la manière avec laquelle s'est déroulée la réunion et les décisions qui étaient prises que conteste le bureau directeur marsois.

La Fédération tunisienne de football a décidé de faire jouer le match à huis clos au stade Hamda-Laaouani, le 3 juin prochain, à 15h30. Le tirage au sort a désigné le CO Médenine comme club recevant.

Pourquoi le choix de ce stade et, surtout, pourquoi imposer le huis clos aux deux équipes ? Les responsables marsois ont posé la question à Wadii El Jerry qui l'a expliquée par des mesures sécuritaires qui imposent d'instaurer le huis clos au stade Hamda-Laaouani, sous prétexte qu'il n'y a pas de séparation dans les gradins.

«C'est ma décision et elle est irrévocable» !

Etaient présents à ladite réunion, le président du CO Médenine Mohamed Saïdi, le président de l'ASM Hammouda Louzir et son trésorier Moëz Gharbi.

Les représentants marsois pensaient assister à une réunion de coordination, alors que les décisions étaient déjà prises : «Le tirage au sort, ce n'est pas une chose qu'on conteste. La date du 3 juin non plus. Nous pensions être conviés par le président de la FTF pour choisir un stade qui devait abriter le match barrage. Nous étions partis assister à la réunion avec de bonnes intentions et des idées pour faire de ce match barrage une vraie fête de football.

Nous avons proposé trois stades pour abriter le match, à savoir ceux de Sousse, Monastir et Sfax. Ces trois stades disposent de l'éclairage, ce qui permet de jouer en nocturne en ce mois saint de Ramadan, au lieu de le faire disputer l'après-midi en pleine canicule.

On nous a refusé le stade de Sfax à cause des engagements du CSS en Coupe de la CAF. Nous avons proposé de faire jouer le match au stade Mustapha Ben Jannet de Monastir en nocturne et en présence du public des deux équipes. Wadii El Jerry a refusé et nous a signifié que faire jouer le match à Kairouan, c'est sa décision et qu'elle est irrévocable.

Là, je lui ai dit : pourquoi nous avoir conviés à une réunion pour nous informer d'une telle décision ? Il aurait dû se contenter de nous envoyer une simple désignation par fax, puisqu'il s'agit d'une décision unilatérale», nous a déclaré le responsable marsois, Moëz Gharbi.

Les dirigeants marsois n'ont pas tort de contester la décision de Wadii El Jerry.

Désigner le match barrage COM-ASM à huis clos est une aberration qui vient clôturer une saison chaotique au niveau organisationnel. La FTF doit revoir sérieusement sa copie. Un championnat professionnel mérite une meilleure gestion.