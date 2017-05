Tunisie: Des mesures pour contrer la hausse des prix

Avec le mois de Ramadan qui commence aujourd'hui, la frénésie de la consommation serait , comme à l'accoutumée, au rendez-vous. Comme pour la majorité des familles tunisiennes, les préparatifs pour le mois saint vont bon train et on s'attend à une hausse des prix des produits alimentaires qui dépassent les niveaux habituels.

Mais selon Zied Laadhari, ministre du Commerce et de l'Industrie, qui s'exprimait hier lors d'une conférence de presse à La Kasbah, l'approvisionnement des marchés va bon train avec des prix en baisse continue pour les principaux produits alimentaires, accompagné de campagnes de contrôle économique élargies dans tous les gouvernorats.

Approvisionnement consolidé

Les principales mesures prises par le ministère du Commerce et de l'Industrie est de garantir la régularité de l'approvisionnement des légumes et des fruits de saison, coïncidant avec les pics de production saisonnière, à l'instar des pommes de terre, des tomates, des piments, des abricots, des pêches, du melon, etc.

Pour les dattes, une mesure exceptionnelle consiste en la mise à disponibilité de 35 tonnes en coordination avec le Groupement interprofessionnel des légumes et fruits pour vente avec un prix de 4 dinars dans les points de vente du groupement.

Concernant les produits laitiers, une quantitié de 45 millions de litres de lait stérilisé a été approvisionnée, ce qui permettrait, selon le ministre, de couvrir les besoins supplémentaires durant le Ramadan.

De même pour la viande blanche avec un approvisionnement de 11 mille tonnes de poulet et un stock de 1.745 tonnes, et la viande de dinde avec un approvisonnement de 6,4 mille tonnes et un stock de 1.455 tonnes.

Ajoutons à cela, la mise à disponibilité de 208 œufs, sachant que la moyenne de la consommation durant le mois de Ramadan est de 200 œufs.

Du côté des viandes rouges, la société Ellouhoum a commencé, depuis le mois d'avril dernier, l'importation de 600 tonnes de viande bovine réfrigérée, qui sera vendue pour un prix de 17,8 dinars le kilogramme. M. Laadhari précise que les quantiés importées ont atteint jusqu'ici 120 tonnes.

Durant le mois de Ramadan, le rythme d'importation sera accéléré et concernera 290 tonnes. La commercialisation sera effectuée dans les gouvernorats où il y a une pression sur l'approvisionnement en viande rouge ainsi que dans certaines surfaces commerciales.

Coordination

Pour l'huile végétale subventionnée, le ministre indique que l'approvisionnement a été consolidé par plus de 14 mille tonnes.

Une quantité supplémentaire de 1.400 tonnes a été prévue à l'occasion du Ramadan pour distribution en coordination avec les gouverneurs pour couvrir les besoins supplémentaires.

En outre, des points de vente directs (producteur-consommateur) ont été réactivés, à l'instar du marché central de Tunis et des marchés municipaux à La Manouba, Denden, Mornaguia, El Battan et Oued Ellil.

Au niveau des prix, une baisse est prévue, selon le ministre, pour les principaux produits alimentaires. D'ailleurs, les chiffres du ministère montrent une baisse de 7% du prix de la viande de poulet prête pour caisson et de 11% pour l'escalope avec une stabilité des prix des œufs.

Dans le même cadre, une convention a été signée avec cinq grands espaces commerciaux concernant la baisse des prix de certains produits alimentaires, à travers 242 points de vente.

Cette convention stipule des baisses de prix de 25 produits alimentaires de base durant la période allant du 20 mai au 4 juin 2017, période où il y a un pic de la consommation, avec une baisse moyenne de 25% du coût total.

Du côté du contrôle économique, M. Laadhari a affirmé que 164 équipes ont été mobilisées afin de contrôler les marchés de gros, les marchés municipaux, des équipes mobiles dans les boutiques, des équipes mixtes pour le contrôle au niveau des routes.