Tunisie: Bac - Tout est fin prêt pour le jour J

«Toutes les dispositions ont été prises au niveau du commissariat régional à l'éducation à Sousse afin d'assurer le bon déroulement des examens nationaux de fin d'année», c'est ce qu'a indiqué Mme Samira B. Khedher, directrice régionale de l'éducation à Sousse, et ce, au cours du point de presse qui a eu lieu le jeudi dernier au siège du Commissariat régional à l'éducation.

Pour l'examen du Bac (session principale de 2017), a-t-elle poursuivi, 7.591 candidats passeront les épreuves dont 6.195 des établissements publics, 1.039 des établissements privés et 357 candidats libres.

Cette session, a-t-elle signalé, a enregistré un seul cas humanitaire, celui d'une candidate hospitalisée récemment au CHU Sahloul et qui y passera les épreuves du Bac en présence de professeurs-surveillants.

Les candidats sont répartis comme suit, selon les sections : lettres (1.300), mathématiques (736), sciences expérimentales(1.527), économie-gestion(2.409), sciences techniques(1389), sciences informatiques (156) et section sport (74). Les épreuves se dérouleront les 7,8,9,12,13 et 14 juin 2017 et la proclamation des résultats se fera le vendredi 23 juin.

Elle a indiqué aussi qu'une parfaite coordination a été envisagée entre les forces de sécurité (armée, brigades d'intervention....) et le Commissariat régional à l'éducation afin d'assurer la sécurité et de surveiller nuit et jour tous les centres d'examen et de collecte.

Pour l'examen du Diplôme de fin d'études de l'enseignement de base (Dfeeb), au total 1.911 candidats se présenteront à cet examen dont 1.885 candidats de l'enseignement de base général et 26 candidats de l'enseignement de base technique. Les épreuves se dérouleront les 19, 20 et 21 juin.

Les résultats seront proclamés le vendredi 7 juillet. Les candidats ayant obtenu les meilleurs scores au Dfeeb auront l'opportunité d'accéder au lycée pilote de Sousse.

Enfin , pour le concours d'entrée aux collèges pilotes, 3.726 passeront ce concours, dont 3.140 des écoles publiques et 586 des écoles privées. Les épreuves auront lieu les 15, 16 et 17 juin. Les résultats seront proclamés le vendredi 30 juin.