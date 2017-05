Tunisie: Une condition sine qua non, la transparence

L'énorme fait de cette semaine est sans doute l'opération «mains propres» qui semble commencer et, en vertu de laquelle, le gouvernement tunisien commence, enfin, à affronter certains gourous de la corruption et commence surtout à prendre le dessus sur cette nébuleuse de corruption et de la délinquance économique qui étouffe le pays depuis de longues années.

De grands noms, il faut le dire, sont écroués, en attendant d'y voir plus clair sur l'approche judiciaire à adopter vis-à-vis d'eux (il s'agit pour le moment de mettre ces accusés sous contrôle en vertu de l'état d'urgence).

C'est un fait politique, judiciaire, oui, mais au fond, c'est aussi économique. Le lien est évident sans aucun doute. Ceux qui cherchent à isoler ce fait extraordinaire et le réduire à une simple perquisition se trompent.

Mettre la main sur des gens, autour desquels il y a des présomptions de contrebande, de malversations chroniques et de liens suspicieux avec des parties qui lèsent l'ordre public, est une étape déterminante pour établir des règles du jeu économique claires et saines pour un futur radieux pour ce pays.

Certainement que l'on se posera des questions genre pourquoi mettre tout ce temps avant que le gouvernement ne réagisse à l'égard de ces gens, ou genre pourquoi certains noms et pas d'autres anciens ou nouveaux qui trempent dans l'illégal.

Tout cela est compréhensible, mais cherchons tout simplement en quoi cette opération (qui commence subitement avec un grand effet surprise) rend du bien à notre économie souffrante.

Il y a trois points à soulever. D'abord, l'effet de la contrebande et de l'économie en noir qui touche tous les secteurs du commerce et de l'industrie, est dévastateur sur l'économie légale.

C'est plus de 40% de richesse, d'échanges économiques qui se tiennent loin du contrôle public. Pas de fiscalité, pas de normes de santé pour les produits consommables et l'on ne peut cerner les dégâts.

Deuxième point : ces malversations, ce trafic douanier et ces circuits illicites tuent et étouffent des industriels qui créent de la valeur ajoutée, et qui, concurrence déloyale oblige et prix plus bas, se trouvent à la dérive.

Cette opération contre les «gangsters» économiques est un premier signal pour nos commerçants loyaux qui embauchent des gens et qui payent leurs impôts. Troisième point : la transparence est la condition sine qua non de toute économie saine et développée.

Certainement qu'il n'y aura jamais une économie avec zéro corruption, mais réduire au minimum ce taux, dire aux investisseurs étrangers et tunisiens honnêtes qu'il y a un gouvernement qui fait la guerre à la corruption et au banditisme, est une incitation magique à l'investissement.

Ça donne aux investisseurs l'assurance de placer leur argent et de prendre le risque sans être attaqués ou intimidés par ces mafias puissantes.

Le chemin est encore très long, mais notre économie a besoin de beaucoup d'air pur, de loyauté dans les affaires et de règles du jeu concurrentielles et bien protégées par l'Etat. Sinon, c'est du surplace.