Tunisie: Convention de partenariat entre Enda et l'Anged

M. Tarak Mrabet de l'Anged a appelé les participants à tenir dans les meilleurs délais une réunion pour définir les priorités, dans le cadre de la convention signée et de réaliser les projets identifiés pour mieux servir les intérêts de toutes les parties prenantes et particulièrement ceux des collecteurs des déchets qui ont le droit de bénéficier de tous les avantages sociaux et économiques.

Le métier des collecteurs a été reconnu en tant qu'activité professionnelle avant d'être intégré dans le registre des métiers. En plus des vaccins et de la tenue, les promoteurs de ce projet sont intervenus pour permettre aux intéressés d'accéder au financement.

L'oratrice s'est félicitée de la mise en place d'une base de concertation et de dialogue entre la société civile et les structures publiques.

Le projet a ciblé 4 gouvernorats. Mme Kaouther Maâroufi, experte dans l'économie verte, a souligné que ce projet a été mené en collaboration avec la coopération technique allemande (Giz) et le soutien de la société civile et des structures publiques.

