Tunisie: L'intemporalité du geste ...

Lors de l'exposition-hommage que lui a consacré la galerie Kalysté depuis quelques jours, nous avons pu apprécier encore une fois la peinture de Hatim El Mekki à travers une collection de ses plus belles œuvres.

Entre acrylique, huile sur toile, aquarelle, mine sur plomb et techniques mixtes sur la toile, les éléments contenus sur ses toiles, puisés à partir du naturel, du vivant comme du symbolique, sortent de leur enveloppe et de leur gangue pour se renouveler d'un trait sûr et distingué.

Ses toiles montrent des espaces abstraits d'où émergent quelques contours de visages, des fragments d'humanité faisant une interaction entre le monde imaginaire et le monde rationnel. L'artiste joue en effet du fond et de la forme, laissant apparaître toujours des percées à la facture réaliste qui nous observent et nous interrogent.

Dans certaines de ses toiles, le coup de pinceau s'apparente à l'écriture, les lignes, les formes, et les couleurs nuancées -- des tons de noir et de gris -- s'affrontent jusqu' au moment où, après le vertige des couleurs et des lignes, des confusions et des doutes , on arrive à une impression d'équilibre, d'harmonie et d'apaisement.

Sa série «Erotique» poétique, fine et délicate, témoigne de la pureté du geste de l'artiste. Elle nous plonge dans un univers plastique riche et très personnel où la beauté féminine se fond dans la beauté de la nature. Sa profondeur et sa lumière, si particulières à Hatim El Mekki, sont soutenues par un graphisme au style beau et raffiné.

Ses peintures sont réalisées pour la plupart dans un style abstrait. Chaque œuvre représente l'interprétation d'une idée, d'une expression, d'un sentiment. C'est la concrétisation d'une imagination en toute liberté.

Les couleurs, les formes, les matières prennent alors un sens nouveau pour que l'individu ait un ressenti, une émotion.

Une émotion qui prend vie, face aux différentes suggestions de la toile : acérées pour la colère et la révolte, plus douces et plus arrondies pour les moments de quiétude.

Chaque toile est un fragment de vie luttant pour un idéal ou dénonçant un vécu tout en laissant la libre interprétation à celui ou celle qui la contemple. Une exposition qui vaut certainement le détour !