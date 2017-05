Tunisie: L'Utica exprime son inquiétude

L'entreprise souffre, également, de l'instabilité de la législation et des décisions ainsi que du climat général des affaires, avec la propagation du commerce parallèle et de la contrebande.

L'Union s'est montrée alarmiste, considérant que l'entreprise, victime de nombreuses décisions excessives, n'a cessé de recevoir des coups douloureux l'un après l'autre à l'instar de la contribution exceptionnelle sur les entreprises dans la Loi de finances 2017, la hausse des salaires, la dévaluation du dinar et le relèvement des taxes douanières et du taux de la TVA.

La centrale patronale a estimé que cette décision va impacter négativement ce processus et comporte des risques réels pour l'entreprise et notamment pour sa compétitivité. Elle envoie également un message négatif aux investisseurs étant donné qu'elle va accroître le coût de l'investissement.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.