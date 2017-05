Un commerçant âgé de la place révèle cette mesure sociale: «Elle est prise par le ministère du Commerce et de l'Industrie qu'on peut vraiment féliciter, c'est très bien !». Une foule dense se bouscule sur une vingtaine de mètres pour acquérir des produits laitiers et dérivés exposés dans la crémerie du marché.

Un stand a attiré l'attention vendant, celui de l'huile subventionnée à 900 millimes le litre au point de générer un peu de crispation chez des ménagères avides d'en acquérir au prix d'une interminable file d'attente. Munis de bidons vides et de bouteilles en plastique, elles s'impatientent et font des louanges aux distributeurs.

Des tomates à 1,070D le kilogramme ou des oranges à jus à 890 millimes le kilo donc à des prix promotionnels, non stables contrairement aux autres aliments généralement aux prix plus élevés qu'ailleurs.

Du côté des allées des fruits et légumes, la première impression est que les prix sont corrects et ne varient pratiquement pas d'un marchand à l'autre. Les pommes de terre, les poireaux et les carottes se vendent à 980 millimes le kg, les tomates à 1,180D, les poivrons à 1,560 D le kg, le citron à 1,180 le kg, les oignons blancs à 1,280 D le kg.

