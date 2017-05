Burkina Faso: Municipales partielles et complémentaires - Le top départ donné à l'arrondissement 4 de Ouagadougou

« Je souhaite que cette élection ne soit pas comme les précédentes car on a marre maintenant. Il faut écarter les fautifs et élire de nouveaux gens pour qu'ils puissent conduire notre arrondissement en avant », a indiqué Soumaila Sawadogo.

La consolidation des résultats provenant de chaque centre communal de compilation interviendra cette nuit même aux alentours de 21 heures et le processus sera fait au fur et à mesure.

« La Ceni a fait le maximum pour être en règle et pour nous l'objectif est de zéro faute en terme d'organisation. Nous allons au cours de la journée essayer de tourner pour voir les éventuels dysfonctionnements et les corriger au fur et à mesure » a-t-il fait savoir.

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.