Tunisie: L'heure de la spécialisation a sonné

Sa réaction vis-à-vis des questions qui lui sont posées peut aussi détourner la conversation. Détail de formation : une simulation d'interview d'une victime de torture a montré que le facteur psychologique est de taille et que le journaliste ne doit pas le négliger. Entre éthique et journalisme, il y a, certes, une liaison organique qui sous-tend la charte déontologique du métier.

C'est pourquoi un débat là-dessus est plus que nécessaire. Et partant, la formation des médias rentre dans le cadre du renforcement de leurs capacités à des techniques journalistiques qui tiennent compte de la sensibilité des sujets interviewés.

Sauf quelques amendements apportés au code de procédure pénale exigeant la présence d'un avocat avec l'accusé lors de l'enquête préliminaire et l'obligation de l'examen médical en amont et en aval de l'interrogatoire.

En dépit d'une réforme judiciaire, législative et institutionnelle mise en marche, depuis 2012, on ne voit pas beaucoup de changement.

Qu'entend-on par cela ? Et là, M. Riadh Bouzid, spécialiste en psychologie, revient sur une définition déjà adoptée par la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dont la Tunisie est Etat-partie.

Et cela mérite une formation. Cela dit, il y a toujours une pierre à apporter à l'édifice. D'autant qu'une couverture médiatique sur la torture, les victimes et leurs tortionnaires a besoin d'éléments d'appoint assez spécifiques, ainsi suggère M. Malek Lakhoua, médecin et directeur-exécutif de l'Institut tunisien de réhabilitation des survivants de la torture, connu sous son acronyme arabe « Nebras ».

Combattre la torture, à même de rompre avec une telle souffrance silencieuse, c'est tout bonnement regarder en face la réalité pour mieux saisir les vérités. Or, la réalité n'existe que dans les chambres fermées, à moitié entre la victime et son bourreau.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.