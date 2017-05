Cameroun: Communiqué sur les conclusions de la commission d'enquête créée par Paul Biya à la suite du drame ferroviaire d'Éséka

Nous pensons en effet que c'est en remontant à la source de la convention de concession entre le Groupe Bolloré et l'État du Cameroun, que nous pourrons mieux rétablir l'échelle des différentes responsabilités dans le drame du 21 octobre 2016; des responsabilités qui ne pourront pas uniquement être imputables à Camrail (Bollloré) comme le laisse entendre le régime de Paul Biya. Tel est notamment l'un des buts poursuivis par la plainte du Comité de Libération des Prisonniers Politiques (CL2P) et le Syndicat professionnel des conducteurs de train du Cameroun (SPTC) actuellement instruite par le Doyen des Juges d'Instruction du tribunal de grande instance de Créteil, Mme Nadine Berthelemy-Dupuy.

Le Comité de Libération des Prisonniers Politiques (CL2P), le Collectif des organisations démocratiques et de la diaspora camerounaise (CODE), et la Convergence Actions Bolloré (CAB) ont pris acte du communiqué du 23 mai 2017, signé par le Secrétaire général de la Présidence de la République du Cameroun, par lequel les principales conclusions de la commission d'enquête chargée de faire la lumière ont été rendues publiques. Parmi celles-ci:

