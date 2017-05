Ile Maurice: Démission éventuelle - Bhadain se donne encore quelques semaines

Les menaces vont bon train. Roshi Bhadain, n'écarte pas la possibilité de démissionner de son poste de député. Ce qui provoquerait des élections partielles dans la circonscription no18, Belle-Rose-Quatre-Bornes. Mais qu'attend-il donc pour rendre son tablier ? La «finalisation» du projet de Metro Express, lâche le principal intéressé.

Et surtout le tracé concernant Belle-Rose et Quatre-Bornes. «D'ici quelques semaines, le gouvernement devrait fournir toutes les explications sur ce tracé. Je m'intéresserai surtout à ce qui va se passer dans ma circonscription », a indiqué Roshi Bhadain, samedi 28 mai, au téléphone. «J'ai appris que des rails seront installés sur la chaussée entre St-Jean et Quatre-Bornes, soit du côté du marché.»

Ce qui occasionnera d'importants risques d'accidents, surtout quand des autobus débarqueront des passagers, soutient le leader du Reform Party. «J'ai aussi appris qu'il y une promenade qui sera rayée de la carte et que ceux qui habitent à côté devront quitter les lieux. Qui plus est, si on se fie au plan initial, la ville des Fleurs sera défigurée !»

En quoi son éventuelle démission forcera-t-elle le gouvernement à faire machine arrière ? «Une élection partielle aura valeur de test. On saura si le gouvernement bénéficie encore, ou pas, du soutien de la population.» Se représentera-t-il lui-même face aux électeurs quatrebornais? «Je préfère attendre encore un peu avant de répondre à cette question.»