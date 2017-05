Angola: Cuanza Norte - Pénurie de devises entrave le développement de l'industrie

Avec une durée de trois jours, la première Foire Internationale d'affaires de Cuanza Nord compte sur la participation de plus de 100 entreprises nationales et étrangères, du secteur de l'agro-négoce, l'industrie, la pêche, le commerce, la technologie de l'information, le transport, la géologie et l'exploitation minière, bancaire, entre autres.

Le gérant de l'usine d'eau minérale "Cristalis", localisée à Ndalatando, Carlos Ferreira, a indiqué qu'en raison du contexte difficile de l'économie nationale actuelle, associée à la pénurie de devises pour importer des capsules, des machines et d'autres équipements, la compagnie a abaissé la production et réduit le nombre d'employés de 30 à 18.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.