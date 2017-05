Angola: Huambo - La population voit de bon oeil le programme de gouvernance du MPLA

Huambo — Le programme de gouvernance du MPLA pour la période de cinq ans 2017/2022 est vu de bon oeil dans la province de Huambo, a déclaré samedi, le premier secrétaire local de ce parti, João Baptista Kussumua.

Intervenant à l'acte de présentation publique du candidat du MPLA à la présidence de la République, João Manuel Gonçalves Lourenço, a affirmé que les militants, sympathisants et amis du parti étaient convaincus de la victoire aux élections générales du 23 août.

«La présence massive de la population dans cet acte témoigne la confiance et l'affection pour le parti, son candidat et son programme de gouvernance. Nous nous efforcerons de parvenir à la victoire aux élections », a-t-il dit.

João Baptista Kussumua a également affirmé que le candidat du MPLA était en mesure de poursuivre le processus de développement économique et social du pays.

Il a encore souligné que le MPLA prêtait toujours avec courage, détermination et bravoure, une attention particulière au bien-être de la population et continuera à travailler pour que les familles voient leurs conditions de vie de plus en plus améliorées.

La tête de liste du MPLA aux élections du 23 août de cette année a déjà été présentée aux militants et aux populations des provinces de Huila, Bié, Cunene, Namibe, Cabinda, Cuanza Norte, Cuando Cubango, Moxico, Lunda Sul et Malanje, ainsi qu'aux municipalités de Cazenga et Viana à Luanda.