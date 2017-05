Ile Maurice: Bâtiment colonial en mauvais état - Des fonctionnaires relogés

La ministre de l'Éducation persiste et signe trois fois. Les frais d'examens ? Pas de paiement, pas de… Plus »

Le syndicaliste Radhakrishna Sadien et des officiers du «health and safety» étaient présents lors de la visite. Ces derniers sont aussi logés dans un bâtiment colonial en mauvais état, et dont certains équipements laissent aussi à désirer.

L'express évoquait, dans son édition du lundi 22 mai, le cas d'une employée tombée d'une chaise de dactylographe. Celle-ci est utilisée depuis plus d'une décennie, et son remplacement a été réclamé à plusieurs reprises. Bilan : cette mère de famille d'une trentaine d'années s'est retrouvée avec le pied droit plâtré. Elle travaille en fait dans ce bâtiment dont bon nombre de personnes se plaignent.

