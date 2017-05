Ile Maurice: Brosse lissante et petits plaisirs - Ce qu'elles veulent vraiment

Une journée pour célébrer les mères. Pour leur témoigner amour et reconnaissance. Pour leur offrir cadeaux, bouquets, repas cinq- étoiles. Mais est-ce vraiment ce qu'elles souhaitent en leur for intérieur ? Nous avons posé la question aux principales concernées.

Nalini Poinen , gérante d'une boutique, d'Épinay

Mes enfants sont encore à l'école, donc je n'attends pas de cadeau particulier. Je sais toutefois qu'ils m'accorderont une attention spéciale. Chez nous, cette fête est célébrée en famille. D'abord chez les grands-parents puis chacun chez soi. Je précise que je suis tout le temps gâtée et que j'ai de la chance qu'on n'attend pas un jour particulier pour me faire plaisir.

Nafissah Auleear, fonctionnaire au ministère de l'environnement,Triolet

Si on parle de choses matérielles, je dois dire que j'ai le confort dont on pourrait rêver. Pour la journée des mamans, je pense que le plus important pour toute mère est de savoir ses enfants heureux et en bonne santé. Malgré tout, je sais que ma fille ne manquera pas de me faire un cadeau. Elle le fait tout le temps.

Sultana Roheemin, aide-soignante, Port Louis

Ma fille a l'habitude de me faire des cadeaux, de m'offrir des souvenirs, en fonction de ses moyens. Pour moi, toutefois, ce qui compte c'est l'intention. J'accepterai avec plaisir son cadeau, quel qu'il soit.

Adelette Colette, cleaner, Cité La Cure

«Moi je n'attends aucun cadeau, mais je dois dire que ça fait chaud au cœur quand mes enfants me préparent une surprise. Ma prière, c'est qu'ils me portent de l'affection et de l'amour. C'est tout ce qui compte. De simples sucreries me feraient autant plaisir...

Sheila Lowing Kwan , femme au foyer, Roche-Bois

J'ai tout le temps eu ce que je voulais. J'hésite à me montrer exigeante, car mes enfants sont attentifs à mes moindres envies. Mais vu que vous me posez la question, je ne dirais pas non à une brosse lissante.

Essica Raffin, femme au foyer, Ste-Croix

Tout ce que je veux ce jour-là, c'est que mon enfant soit près de moi. J'ai un fils de 7 ans, je suis certaine qu'à l'école il confectionnera une carte. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ce cadeau qu'il aura fabriqué de ses petites mains me touche déjà.