Burkina Faso: Municipales partielles - Siméon Sawadogo invite les partis à recourir au dispositif légal de résolution des différends

Selon lui, tout se passe bien «contrairement, à l'esprit de départ qui faisait que l'on avait peur que les mêmes causes produisent les mêmes effets, là où il y a eu des bagarres et des mésententes qui ont conduit à la dissolution des conseils municipaux».

Foi du ministre en charge de l'Administration du territoire, après la fin des opérations de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), «le gouvernement va prendre des dispositions légales et pratiques nécessaires pour que les conseils municipaux puissent fonctionner convenablement». Et de marteler que «force restera à la loi, en cas de dérives».

«Il faut qu'il y ait une sorte d'entente et que les uns et les autres se parlent, que les différentes contradictions puissent être réglées par entente et par discussion, afin que le travail de développement puisse commencer», a-t-il plaidé.

