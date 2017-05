Congo-Kinshasa: Polémique après l'attaque de la prison de Makala

Des experts des Nations Unies viennent de ficeler un rapport sur la situation sécuritaire dans l'Est de la… Plus »

D'autres activistes des droits de l'homme soutiennent que la situation à la prison centrale de Makala, le 17 mai dernier, relève d'une agression terroriste, une attaque nocturne venue de l'extérieur et non une révolte des prisonniers à l'intérieur du pénitencier. « C'est donc le dispositif sécuritaire qui a failli », conclut Me Georges Kapiamba de l'Association congolaise pour l'accès à la justice (ACAJ).

Plus d'une dizaine de jours après la spectaculaire attaque contre la prison centrale de Makala, à Kinshasa, au cours de laquelle plus de 4000 détenus se sont fait la belle, l'enquête continue pour comprendre ce qui s'est réellement passé cette nuit du 17 mai. En attendant, une seule personne a été sanctionnée pour cette évasion massive : le directeur de la prison. De quoi créer une polémique au sein de l'opinion.

