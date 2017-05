Sénégal: Le département de Linguère bien approvisionné en denrées alimentaires

Linguère — Le département de Linguère est bien approvisionné en denrées de première nécessité et ne courent donc pas le risque de faire face à une pénurie durant le jeûne musulman , a soutenu, le chef du service départemental du commerce, Mohamed Diouf.

Il a assuré de la disponibilité du riz parfumé, dont le stock s'élève à 37 tonnes, vendues à 17000 francs le sac, là où le kilogramme est cédé à 400 francs. Le chef du service départemental a ajouté que 142 tonnes de riz non parfumé sont disponibles et sont vendues à 12250 francs le sac et à 275 francs le kilogramme.

M. Diouf a fait part de la disponibilité d'un stock de 82 tonnes de riz local, vendues à 250 francs le kilogramme. Il a signalé la présence de 1780 bidons d'huile de 20 litres qui sont cédés entre 16500 francs et 16750francs et 34 seaux d'huile "Ninal", vendus à 195 francs le sachet petit model

Le stock du sucre en poudre local est de 76 tonnes, vendues 27750 francs le sac et cédées à 585 francs le kilogramme, 4,2 tonnes de sucre en morceau local à 3600 francs le carton de 5 paquets et à 800 francs le paquet, a-t-il fait savoir.

Il a fait part d'un stock de 1300 sacs de lait en poudre de 25kg, vendus à 46000 francs le sac et à 3000 francs le kilogramme, 940 sacs de lait en poudre de 10kg à 1900 francs le sac et à 3000 francs le kilogramme, le lait en sachet "Vitalait" avec 740 sacs à 23500 francs le sac et à 1400 francs le sachet moyen

Le chef du service départemental du commerce a annoncé la disponibilité d'un stock de 670 cartons de tomate de 2kg, vendus à 15250 francs le carton, le pot est cédé à 2600 francs. Le stock de 446 cartons de tomate d'un 1 kg se négocie à 13250 francs le carton et à 1100 francs le pot, a-t-il ajouté.

Il en va de même de la farine, forte d'un stock de 88 tonnes à raison de 17000 francs le sac et 350 francs le kilogramme.

Pour le mil souna, 112,5 tonnes sont disponibles, vendues à 250 francs le kilogramme, 1,2 tonnes de maïs local qui sont cédées à 225 francs le kilogramme, 64 tonnes de maïs importé à raison de 9000 francs le sac et entre 200 francs à 210 francs le kilogramme.

Le service départemental du commerce a également relevé un stock de 5 tonnes de pomme de terre local, avec un sac vendu entre 450 francs à 500 francs le kilogramme, 68 tonnes d'oignon local, vendues entre 250 francs et 300 francs le kilogramme.

Pour la bouteille de gaz de 6kg, 1347 bouteilles sont disponibles qui sont vendues à 3070 francs l'unité et 946 bouteilles de gaz à 1,750 kg qui sont cédées à 1425 francs la bouteille.