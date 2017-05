Plus d'une dizaine de jours après la spectaculaire attaque contre la prison centrale de Makala, à… Plus »

Le retour d'une paix durable au Nord-Kivu comme au Sud-Kivu hypothétique, compte tenu des complicités internes et externes interviennent dans l'entretien des foyers d'insécurité, mais aussi fait que la coopération militaire formelle entre les FARDC et Monusco n'est pas encore effective, en dépit de la signature, février 2016, d'un nouvel accord de collaboration.

Bien que Kigali continue de toute implication dans le financement et l'entrainement de rebelles, ceux-ci seraient bel et bien sous son parrainage. de ces rebelles burundais seraient porteurs de fausses d'électeurs de la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante), ce qui leur permettrait de circuler facilement entre la RDC, le et le Burundi, leur pays d'origine.

Bien que leurs effectifs soient réduits et ne tournent plus qu'autour de 1.400 à 1.600 combattants, ils ne restent pas moins nuisibles à la paix dans la partie Est de République Démocratique du Congo.

Le rôle de ces chefs militaires congolais consistait, indique-t-on, signaler les positions de troupes régulières et des casques bleus la Monusco sur le terrain, de manière à permettre aux ougandais et aux forces négatives internes de frapper sans risque se faire surprendre.

Copyright © 2017 Le Phare. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.