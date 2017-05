Burkina Faso: Mines et carrières - L"Semica nouveau" arrive

Trois jours durant, cet événement panafricain placé cette année sous le thème : «partenariat public-privé», a été constellé de conférences thématiques, de rencontres d'affaires B2B, d'expositions, d'évènements spéciaux de Networking et en apothéose, une soirée de clôture avec cérémonie Awards de récompense des meilleurs acteurs du continent africain.

Plus qu'un évènement, le Semica se veut un rendez-vous annuel pour l'ensemble du monde économique panafricain. Ensemble, participants, partenaires et organisateurs se sont engagés à œuvrer dans les mois à venir à ce que cet objectif soit une réalité palpable pour les entreprises, les pays et pour le continent africain. 6è du genre, ce salon se veut donc le lieu où les Africains se vendent au mieux aux investisseurs internationaux.

Et pour accroitre sa force de frappe, le Semica intègre le cadre de la Semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest (Samao). «Le Semica nouveau que nous souhaitons tous est maintenant né !», a annoncé Innocent Belemtougri, promoteur du Semica à la cérémonie de clôture. Il sera accompagné par un Think Tank International chargé de mener la réflexion stratégique et imaginer le futur du Semica ainsi que d'un nouvel organe de direction composé d'une nouvelle équipe ».

Cette vision, selon M. Belemtougri devrait aboutir au premier exemple du genre d'un partenariat public-privé réussi. Et pour y arriver, appel a été fait à Philippe Ouédraogo, X-Mine promotion 1964, pour présider le directoire du Semica nouvellement institutionnalisé. «Le Semica est à la croisée des chemins, le Semica nouveau avec l'aide de chacun d'entre vous fera de sa capacité à se métamorphoser un challenge pour épouser l'orientation gouvernementale afin de mieux contribuer au développement de notre beau pays qui est devenu aujourd'hui un pays minier», a ajouté le promoteur.

En réponse, M. Ouédraogo dit être disponible et disposé à accompagner le Semica dans sa nouvelle vision. «Je confirme au promoteur ma disponibilité à faire partie de l'équipe appelée à réfléchir et à avancer des propositions pour un Semica nouveau», a répondu M. Ouédraogo.

Dans les mois à venir, le Semica mettra en place une plateforme de personnalités morales qui déblayera le chemin sous le regard attentif des premiers responsables du gouvernement. Le Semica 6 a donc vécu et un Semica encore plus relevé et rénové est attendu par l'ensemble des acteurs en 2018 pour une manifestation plus belle, plus rayonnante et plus propice pour leurs affaires.

Palmarès des Awards du Semica 2017

1- Meilleure entreprise d'énergie 2017 attribué à la Sonabel

2- Meilleure entreprise de carrières 2017 décerné à Afric Carrières

3- Meilleure entreprise minière 2017 : IAMGOLD Essakane SA

4- Trophée spécial Aboubacar Sidoukou pour l'innovation et le leadership décerné à l'école des mines de Fada

5- Meilleur partenaire 2017 décerné au groupe JA Delmas/Caterpillar

6- Trophée suprême de la meilleure entreprise RSE 2017 décerné à Semafo