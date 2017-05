Cameroun: Baccalauréat général - Demain,le jour-J

L'autre réforme de l'examen concerne le tirage au sort entre l'histoire et la géographie pour toutes les séries, le français et la philosophie pour les séries scientifiques. Il ne s'agit point d'une dévaluation de ces disciplines dans la mesure où elles sont toutes enseignées durant l'année scolaire avec des contrôles de connaissances, précise Pierre Atangana. On a voulu simplement alléger la composition aux élèves dont ces disciplines ne constituent pas des matières de base. Avant 1994, l'histoire ou la géographie ne venaient qu'à l'oral, rappelle Daniel Armand Mouzong, censeur. En les ramenant à l'écrit, on leur a donné toute leur valeur en tant que disciplines ouvertes et transversales.

Jusqu'aujourd'hui, la majorité des enseignants et examinateurs justifient le bien-fondé de la suppression de l'oral au bac. « C'était devenu une porte ouverte à la corruption. Les examinateurs rançonnaient, très peu résistaient à la pression des parents », explique Pierre Atangana, chef de la division des examens à l'Office du baccalauréat du Cameroun. Pourtant, l'intention était celle de réveiller l'éloquence du candidat face à son examinateur. Il était question d'apprécier la force de son argumentaire sur un sujet d'actualité ou du cours », se souvient Nama Essomba, proviseur de lycée. Mais, il reconnaît que les notes de l'oral étaient trop suggestives et ne reflétaient pas toujours la prestation du candidat.

