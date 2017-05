Cameroun: Ramadan - Les fidèles dans le jeûne

A présent que les habitudes ont changé, « il faut mettre deux à trois heures tous les jours dans l'après-midi pour faire la cuisine de rupture du jeûne, pour que tout soit chaud », explique la mère de famille. Les emplettes ont été faites longtemps à l'avance pour éviter les désagréments. Sucre, thé, lait, farine de blé, viande de boeuf, poisson et autres sont bien conservés dans la cuisine. Comme dans cette famille musulmane et d'autres, bien que le Ramadan change le quotidien, avant toute chose, c'est un moment de partage et de convivialité. « Un grand moment de joie aussi du début à la fin. Ce n'est pas évident les trois premiers jours, mais après l'organisme s'habitue », ajoute un fidèle. Cette année, selon le calendrier lunaire, le Ramadan durera entre 29 et 30 jours.

Le père de famille, lui, affalé dans un fauteuil, regarde la télé. Pour ce premier jour de Ramadan, les visages sont fatigués, les sourires forcés. Depuis 5h, ce matin, personne n'a mangé, ni bu. Cela fait près de 10 h maintenant que les estomacs sont vides. Seul Razack, âgé de sept ans, ne jeûne pas encore. Quelques heures plus tard, le moment de rupture arrive enfin. Il est alors 18h22. Après la prière du Maghrib, celle après le coucher du soleil, l'on peut passer à table. Les boissons chaudes et des fruits sont de mise. « Nous commençons d'abord par boire beaucoup d'eau pour étancher la soif. Ensuite, nous enchaînons avec des fruits pour faciliter la digestion », confie Awa.

