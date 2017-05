Burkina Faso: Agression Adja Divine - Les artistes retournent sur le lieu du «crime»

Au lendemain de son agression, les artistes promettaient de marcher, sur les lieux pour dire non à l'humiliation qu'elle a subie. C'est chose faite. Le samedi 27 mai 2017, ils ont mis à exécution leur projet. Initialement c'est une marche qui se voulait silencieuse. Mais les croquants n'ont pu contenir leur rage qui a fini par éclater. Les slogans et coups de sifflet s'entremêlent. En lieu et place donc du silence, c'est le vacarme. Une autre promesse était de porter des pagnes, de les dénouer à la fin de la marche et de les déposer en signe de réprobation de l'exposition de la nudité d'Adja Divine.

C'est une mobilisation digne pour protester contre une « bassesse » : l'agression d'Adja Divine. Dans les rangs des marcheurs : Aly Ponré, Salambéré, Kisto Kuinbré, Amety, Floby et sa bande pour ne citer que ceux-là. La forme de la protestation : une grogne silencieuse avec des messages sur des pancartes.

8 heures passées alors que le cortège s'ébranle des environs de l'hôtel Palace, direction l'Alimentation les Bons Amis, le silence est vite rompu : coups de sifflets et slogans fusent des bouches des fondeurs. La marche silencieuse est finalement bruyante. « Plus jamais ça » ! « Nous sommes Adja Divine », « Justice pour Adja Divine » ou encore « respect à nos mamans ».

Et cela jusqu'à la fin du trajet. Le but de cet acte de protestation, selon Amity Meria, porte-parole des manifestantes, est « d'interpeller les autorités une fois de plus sur les violences multiples que subissent les femmes et les hommes au Burkina ». C'est un coup de colère contre l'humiliation des femmes au Burkina.

Pour Augusta Palinfo, « c'est écœurant de voir des hommes se comporter comme des animaux. Ce sont des femmes qu'on bastonne, qu'on met nues. Il faut qu'on arrête avec l'Etat à trois justices». A peine finit-elle de se prononcer qu'une passante lui enjoint de bien le faire.

« Ma chérie, il faut bien parler ». Toujours dans la même veine, les artistes dénoncent « le viol public de l'intimité d'une femme, comme l'a subi notre sœur, n'est pas réparable, car les conséquences psychologiques sont incommensurables sur toute la famille : cela démontre un manque de maturité et de la bassesse de la part de la population », lâche Amity Meria.

Pour elle, le Burkina est à la dérive et « il faut un renforcement des capacités des agents de sécurité pour plus de professionnalisme dans leurs interventions pour faire face à l'incivisme violent ».

Wendy, elle, prêche une autre parole : entourée de fans, entre deux clichés, elle sème les graines de la tolérance : « Quelque soit votre confession, catholique, musulmane ou encore protestante, mettez à contribution ces premiers jours de jeûne et priez pour le retour de la paix et de la sérénité au Burkina Faso. Ce qui se passe au Burkina est très grave. Mettre une femme nue et la montrer à tout le monde est un acte vraiment grave ».

Une des parties mises en cause dans l'agression de l'artiste est la police. Leur syndicat Union National de Police (Unapol), prépare sa réponse pour les jours à venir. Elle a porté plainte contre la victime pour, entre autres, diffamation, refus d'obtempérer.