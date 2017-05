Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe

Allemagne, finale de la Coupe Régionale Bayern

Jeudi, avant de rejoindre le Diables rouges, Juhvel Tsoumou disputait la finale de la Coupe Régionale face au FC Schweinfurth. Une rencontre, qualificative pour la Coupe d'Allemagne 2017, perdue par Tsoumou et ses coéquipiers. L'attaquant de 26 ans termine la saison avec un bilan de 6 buts en six matchs de coupe et de 16 buts en 30 matchs de championnat. En fin de contrat, parviendra-t-il à renouveler ces performances à un niveau supérieur ?

Bulgarie, match aller du 2e tour de barrage

Titularisé, comme Karl Madianga, lors du déplacement du Lokomotiv Gorna Orjahovica (1-1), Rahavi Kifoueti égalise à la 25e minute : sur un centre de Dongala, Madianga loupe le ballon devant le but, mais l'ancien Havrais, en embuscade au deuxième poteau, ne ratait pas l'offrande. Son 8e et dernier but de la saison (en 24 matchs), puisqu'il rejoignait les Diables rouges ce dimanche, à Lisses.

Roumanie, 13e et avant-dernière journée des play-down, 1re division

Sans Bernard Itoua, resté sur le banc, Gaz Metan Medias fait match nul chez le Pandurii Târgu Jiu (0-0). Deuxième, à 3 longueurs du premier, le GMM a d'ores et déjà assuré son maintien avec 15 points d'avance sur le 6e et barragiste.

Slovaquie, 33e et dernière journée, 1re division

Yves Pambou, titulaire, a joué 55 minutes lors du revers du DAC Dunajska Streda sur le terrain de Ruzomberok (0-2). Le DAC termine en septième position, à 31 points du leader, à dix longueurs du podium et avec 23 points d'avance sur le 11e et dernier. Dans le ventre mou.

Ukraine, 9e et avant-dernière journée des play-offs, 1re division

L'Olimpik Donetsk assure sa qualification pour le tour préliminaire de la Ligue Europa en faisant match nul face à Oleksandria (0-0). L'équipe d'Emerson Illoy-Ayyet, titulaire en défense centrale, conserve 5 points d'avance sur son adversaire et ne peut, à une journée du terme du championnat, plus perdre sa 4e place.