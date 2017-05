Maroc: Le Rif frondeur soutenu par des manifestations dans plusieurs villes marocaines

Mais l'enclavement et le manque de ressources locales continue aujourd'hui d'alimenter les frustrations, et l'emploi manque.

Dans cette région enclavée - et pauvre -, la population s'y sent régulièrement délaissée par le pouvoir central marocain.

« On est plus au moment des promesses du roi pendant l'année 2011 d'un avenir meilleur radieux, etc. D'où le besoin de solidarité, de monter des résistance », ajoute-t-il.

Injustices sociales et promesses non tenues

Dimanche 28 mai dans plusieurs villes du Maroc, des rassemblements de solidarité avec les événements du Rif se sont tenus. Ce week-end à Al Hoceïma, capitale de cette région enclavée du nord-est du pays, une vingtaine d'activistes ont été arrêtés et des heurts entre manifestants et forces de l'ordre ont eu lieu. Les protestataires dénonçaient le tournant sécuritaire pris pour mettre fin au mouvement citoyen Hirak, né d'une contestation populaire après la mort du poissonnier Mouhcine Fikri en décembre dernier.

