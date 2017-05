Burkina Faso: Grèves et autres remous sociaux - Salifou Diallo prône la fermeté

Au cours de la session ordinaire de l'année 2017, 28 lois ont été votées et trois résolutions portant création de trois enquêtes parlementaires adoptées.

C'est le bilan fait par le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, le 26 mai 2017, au cours d'une cérémonie qui a été l'occasion pour l'occupant du perchoir d'exhorter le gouvernement à la fermeté face aux auteurs des remous sociaux qui perturberaient le climat social.

La clôture d'une session parlementaire est d'autant plus plaisante qu'il n'y a généralement qu'un seul discours qui est prononcé. Ce fut le cas cet après-midi de mai finissant à l'hémicycle, du côté du quartier Baoghin.

Après l'appel nominal des députés de la présente législature, Salifou Diallo, le président de l'Assemblée nationale, a boudé le confort douillet de son fauteuil pour aller au parloir prononcer son discours, une sortie principalement articulée sur les résultats engrangés pendant les trois mois qu'a duré la première session parlementaire. A l'écouter, la récolte a été bonne : 28 lois ont été votées. Serait-il fastidieux de les énumérer toutes ?

Toujours est-il qu'il a préféré revenir sur quelques-unes d'elles soit, a-t-il argumenté, parce qu'elles comblent un vide juridique, soit parce qu'elles pourraient avoir une incidence positive sur notre économie : il s'agit de la loi portant réglementation générale du secteur de l'énergie, de celle portant création de la Caisse de dépôt et de consignation et de la loi portant organisation de la commercialisation de l'or et des autres substances précieuses au Burkina Faso.

Mieux, pendant la session écoulée, les députés ont pris trois résolutions portant création de trois enquêtes parlementaires sur les thèmes suivants : système de santé, système d'enseignement, réalisation d'infrastructures publiques et acquisition d'équipements par les Maîtrises d'ouvrage déléguées (MOD).

Concernant le dernier thème, le président de l'Assemblée a fait le constat suivant : « Malgré la transparence et la célérité recherchées, le dispositif de la Maîtrise d'ouvrage déléguée ne répond pas toujours aux objectifs poursuivis. Il importait dès lors de faire un diagnostic des programmes d'investissement publics par la MOD dans un certain nombre de départements ministériels".

Le bilan trimestriel dressé, le seul usager du maillet est tombé à bras raccourcis sur les grévistes et autres frondeurs sociaux, qualifiant leur attitude de regrettable.

« Nous invitons par conséquent le gouvernement à faire preuve de fermeté et ce, d'autant plus qu'il n'est pas concevable de sacrifier l'avenir des jeunes, des femmes et des autres producteurs de notre pays au profit d'une seule catégorie d'agents publics ».