Burkina Faso: Elections municipales du 28 mai - En attendant les résultats aujourd'hui

Direction le lycée « Neerwatta », où nous ne verrons rien de neuf. Le manque d'électeurs a même amené certains à sortir des salles pour prendre l'air. En voyant notre véhicule de reportage, ceux-ci ont vite rejoint leur poste. A en croire la présidente du bureau de vote, Miriame Ratadamenaba, son bureau compte 501 inscrits, mais pour le moment elle n'enregistre pas plus de 50 électeurs. Notons que dans l'arrondissement 4, 15 partis politiques et un regroupement d'indépendants se disputent les 20 sièges à pourvoir. Il y a un total de 85 999 électeurs répartis entre 221 bureaux de vote.

Cap sur l'école « Le Messager ». La cour est calme. Seulement la présence des policiers et une banderole de la CENI font remarquer qu'il y a des élections sur les lieux. Le président du bureau de vote numéro 1 de cette école, Abdoulaye Zango, nous dit que son bureau est ouvert depuis 6h et qu'à part l'affluence qui n'est pas celle des grands jours, tout se passe bien. Sur 445 inscrits dans ce bureau, il note une centaine de votants de tout âge et de tout sexe. C'était autour de 13h. Notre espoir de croiser un électeur dans ce bureau de vote sera vain.

En effet, si vous vous en souvenez, tout a commencé après les élections législatives et municipales couplées de 2012. A cette époque, le Tribunal administratif avait procédé à l'annulation des résultats provisoires, car le Conseil municipal ne parvenait pas à tenir ses sessions par faute de quorum. Un scénario qui, comme on l'entend assez souvent, depuis, s'est répété après les votes de l'année dernière. Ce qui explique cette reprise des municipales ici.

« La population de Nongr-Massom en a marre, elle est découragée des politiques », avons-nous entendu dire çà et là. Mais pour Assane Bandé, candidat NTD (Nouveau temps pour la démocratie) et tête de liste dans ce secteur (18), il est nécessaire que les gens participent aux élections si vraiment ils veulent le changement. « Nous sommes un nouveau parti, nous n'avons pas participé aux dernières élections.

Deux heures après le passage de la délégation de la CENI, nous constaterons avec déception que l'engouement n'était toujours pas au rendez-vous. Pour la présidente du bureau de vote numéro 2 de ce site, Elise Yaméogo/Somé, les votants devraient être plus nombreux un peu plus tard dans la journée. C'était du moins ce qu'elle espérait.

Et avant de quitter les lieux, le patron de l'institution a promis que les résultats seraient compilés au fur et à mesure. « Nous espérons en livrer les définitifs à partir de dix (10) heures le lendemain ».

Et c'est très volontiers qu'il a ensuite accepté de se prêter aux questions des journalistes. « Selon les échos que nous avons reçus, un peu partout, le travail a déjà commencé. On a juste constaté de petits problèmes de matériels (manque de chaises par exemple) qui devraient bientôt être résolus », a-t-il expliqué.

Les électeurs de 19 communes du Burkina étaient appelés aux urnes hier 28 mai 2017. A l'occasion d'élections municipales partielles dans les localités où les exécutifs municipaux issus du scrutin du 22 mai 2016 avaient été dissous et complémentaires dans les communes où le vote n'avait pu se tenir en 2016 (Béguédo, Bouroum-Bouroum et Zogoré). En attendant les résultats, prévus pour aujourd'hui 10h, nous vous proposons un tour d'horizon du déroulement du scrutin dans quelques communes.

