Cameroun: Des oubliés parmi les bénéficiaires des ordinateurs à l'université de Yaoundé 1

Comme lui, certains ne cessent de s'étonner de la manière avec laquelle l'opération est gérée jusqu'ici. Yolande Owona dit ne pas comprendre sa « tête » sur ces ordinaires au regard de l'année académique qui tire résolument vers son terme. Elle garde tout de même espoir malgré l'absence de son nom sur les listes. « Il est vrai qu'on s'inquiète ; ce qui est normal. J'ai payé et il n'y a pas mon nom sur la liste. C'est pareil avec les primes de l'excellence du président. On a parfois des noms absents sur la première liste. On attend la liste additive », espère l'étudiante de 3ème année en sociologie.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.