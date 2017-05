Congo-Kinshasa: Après échecs en Ligue de champions - Linafoot - Vclub se ressaisit et bat Sanga Balende 2-0

Des experts des Nations Unies viennent de ficeler un rapport sur la situation sécuritaire dans l'Est de la… Plus »

Les 4 buts de Renaissance ont été inscrits respectivement par : Shabani à la 17 minute, le brésilien Vanderley à la 56 minute, Diawara à la 67 minute et Ayouk Takou à la 77 minute. Du côté Salésiens, c'est le joueur Dubundu qui a marqué seul les buts, soit à la 73ème et 75 minutes. La Victoire a permis au Fc Renaissance d'atteindre 12 points (+1), de même que Mazembe qui compte 12 points (+5). Le vrai championnat commence donc à la manche retour.

Pendant que les supporters crient haut et fort pour accuser Ibenge de tous les maux, le président de l'As Vclub, le Général Gabriel Amisi Tango four, au nom de toute la coordination, réitère sa confiance à Florent Ibenge et dédramatise tout malentendu qui existerait au sein de l'As Vclub : « Ibenge reste entraîneur principal de V. Club. Nous avons beaucoup de projets avec Ibenge, mais je garde ça encore pour moi. Il n'y a aucun problème au sein du comité ou encore au sein de la grande commission. La preuve, je suis ici avec toutes les personnes qui composent cette grande commission. S'il y avait des problèmes, ils ne seraient pas ici. Il n'y a rien entre nous. Ces défaites sont normales comme dans toutes les équipes... », a-t-il déclaré.

La victoire des Dauphins noirs ne s'est dessinée qu'au retour des vestiaires. Le joueur Muzungu a marqué le premier, et Taggy Agiti Etekiama s'est illustré à quelques minutes de la fin du match pour alourdir le score. Au finish, Sanga Balende a été battu (0-2). L'équipe de Ngoy Kasanji n'aura gagné aucun point à Kinshasa. Elle a perdu tous ses matches dans la capitale, respectivement : contre Dcmp (0-2), contre Renaissance (2-3) et contre Vclub (0-2). Cette victoire de Vclub a été fouillée dans tous les compartiments. Florent Ibenge, trop critiqué par les supporters de l'équipe, s'est vu dans l'obligation d'annuler son voyage au Maroc avec l'équipe nationale pour se concentrer avec son Vclub.

