Congo-Kinshasa: Majoration du budget 2017 - GPI - Crispin Kabasele loue les efforts de Bruno Tshibala !

Le GPI, Groupement des Partis Indépendants, c'est la nouvelle plateforme qui a été lancée récemment sur la scène politique congolaise. Ce regroupement politique est dirigé par le Président National de l'UDS, Crispin Kabasele Tshimanga.

Il réunit, en son sein, des partis politiques, des associations et organisations de la société civile qui n'avaient pas pris part au Dialogue Politique National Inclusif de la Cité de l'Union Africaine, ni aux Négociations Directes du Centre Interdiocésain de Kinshasa. Ci-dessous, l'interview qu'il a accordée à La Prospérité.

Sur les raisons qui ont milité en faveur de la création du GPI, Crispin Kabasele Tshimanga s'explique : « Comme son nom l'indique, le Groupe des Partis Indépendants (GPI) se situe au milieu de la scène politique congolaise où il y a une place vacante à prendre. D'un côté, il y a la Majorité Présidentielle et ses alliés tandis que, de l'autre côté, on retrouve l'opposition plurielle. Du fait que la Majorité Présidentielle et l'Opposition plurielle, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Ces deux blocs formés des gens qui ont souvent fait des allers-retours entre les deux rives, entonnent la même chanson, commettent les mêmes erreurs de gestion et ne se soucient pas du sort de notre peuple.

Le besoin d'avoir un troisième bloc s'est fait sentir. Ainsi, le GPI incarne le vrai changement. Raison pour laquelle nos partis politiques, associations et organisations ont décidé de mettre en commun leurs forces. L'élément déclencheur qui a abouti à la création du GPI, c'est la non-participation au Dialogue Politique National Inclusif de la Cité de l'Union Africaine et aux Négociations Directes du Centre Interdiocésain de Kinshasa officiées par la CENCO. A cela, nous ajoutons la marginalisation de nos membres dans leurs anciennes plateformes».

A la question de savoir si le GPI n'est pas une plateforme politique de trop, notre interlocuteur a tranché : « Le paysage politique actuel est à reconstruire. La politique congolaise est à revaloriser. Il faut arriver à réconcilier le peuple congolais avec ses politiciens. Sans prétention aucune, seul le GPI se sent investi de cette mission salvatrice. En suivant nos actes, on se rendra compte plus tard que le GPI est différent des autres. Car, au-delà de la gestion de la chose publique, nous envisageons de moraliser de la vie politique congolaise».

Certaines mauvaises langues accusent le GPI d'être au service de l'actuel Premier Ministre Bruno Tshibala. Le Coordonnateur National du GPI a répondu sans ambages : « Certes, le lancement du GPI a coïncidé avec la nomination du Premier Ministre Bruno Tshibala. Mais, c'est une simple coïncidence. Cependant, il faut admettre que le GPI apporte son soutien total au Premier Ministre Bruno Tshibala pour diverses raisons. L'homme qui a une longue expérience de lutte politique dans l'opposition radicale, est encore vierge. Il est propre. Il inspire admiration et respect. Il est pragmatique. Il n'est pas démagogue comme cela a transpiré lors de son discours d'investiture à l'Assemblée Nationale.

Il a promis, à cette occasion, de s'attaquer, sans faux fuyants, au social de la population congolaise. Cela, il vient de le prouver avec le projet de loi des finances déposé dernièrement au Parlement en augmentant les prévisions budgétaires de l'ancien Premier Ministre Augustin Matata Ponyo du simple au double, passant de 4 milliards de dollars américains à 8 milliards américains. Il a démontré qu'il y a de l'argent dans notre pays. D'ailleurs, le GPI profite de cette occasion pour louer les efforts du Premier Ministre Bruno Tshibala pour la majoration substantielle du budget national 2017».

En ce qui concerne la position de l'ONU qui insiste sur la nomination d'un Premier Ministre issu du Rassemblement, le Coordonnateur National du GPI n'a pas mâché ses mots : «Le Rassemblement est un fait privé. Personne donc, ni l'ONU, ni l'Union Africaine, ni encore moins la CENCO, n'a le droit de s'ingérer dans ses affaires. Seuls, les Membres du Rassemblement sont indiqués pour résoudre leurs différends. J'en profite pour demander aux politiciens congolais de cesser de recourir aux étrangers pour régler leurs propres problèmes internes. A force de faire appel à l'extérieur, ils oublient que la Communauté Internationale pourra, un jour, décider de tout dans notre pays. Cela aura pour nom : la néocolonisation que le GPI combat de toutes ses forces».

La Pros.