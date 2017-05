Enfin, le chemin de la mise en œuvre du projet de l'incubateur cuir en RDC a été balisé. Ce sont les participants à l'atelier de validation de l'étude de faisabilité du projet d'implantation de l'incubateur de cuir et de la stratégie nationale du développement de la chaîne de valeur de filière cuir en RDC, organisé par l'Office de Promotion des Petites et Moyennes entreprises du Congo, OPEC, du 26 au 27 mai dernier, à l'Hôtel Béatrice de la Gombe, qui l'ont ainsi décidé.

Après deux jours d'intenses travaux, les experts ont validé l'étude de faisabilité du projet financé par le COMESA. De ce fait, l'incubateur cuir peut maintenant évoluer et produire des résultats escomptés. Le mode de mise en œuvre est contenu dans un document, validé à l'unanimité, intitulé "stratégie de la chaîne de valeur du cuir en République Démocratique du Congo (2018-2019). La mise en œuvre de cette stratégie sera assurée par le Ministère des PME en collaboration avec d'autres ministères, institutions et parties prenantes concernées.

Les participants à ces assises ont tracé une mission et ont présenté la vision générale pour la réussite de l'incubateur cuir. Il s'agit respectivement, de la création d'une industrie du cuir compétitive au niveau international et transformer le secteur du cuir de la RD. Congo en une chaîne de valeur compétitive spécialisée dans la production des produits de valeur ajoutée par l'application de technologies modernes.

Les deux ont pour piliers les sept objectifs spécifiques retenus, à savoir : faciliter la formation de groupes de 20 MPME pour la production de chaussures et articles en cuir; renforcer la collaboration entre les acteurs et les intervenants de la chaîne de valeur; améliorer la qualité et la collecte des cuirs et peaux bruts; promouvoir la création de valeur ajoutée des produits finis; faciliter l'accès au financement; renforcer la capacité des institutions d'appui aux PME; promouvoir des techniques et des systèmes de productions plus propres et plus respectueuses de l'environnement.

Zoom

C'est du 26 au 27 mai que l'OPEC a organisé un Atelier de validation dans la Salle Main d'Or de Béatrice Hôtel. Ce cadre d'échange a été patronné par le Ministre des PME avec l'appui du Marché Commun des Etats de l'Est et du Sud de l'Afrique, COMESA, et le soutien de l'Union Européenne. Ces assises ont été sponsorisées par quelques institutions de la place. Elles ont connu, aussi, la participation des Ministres des PME, Bienvenu Liyota ; de l'Agriculture, Georges Kazadi Kabongo ; des Affaires Sociales, Eugène Serufuli, de la Formation Professionnelle, Métiers et Artisanat, Pierrot Uweka Ukaba ainsi que celle de la Culture et Arts, Astrid Madiya. Bien plus, le Directeur du COMESA, le Secrétaire Général aux PME; le Directeur Exécutif de l'Institut de cuir du COMESA; les Experts de la Primature; les Représentants des Ministres des PME, Affaires Sociales, d'Agriculture, Formation professionnelle, du plan, des Affaires Etrangères et des Finances ; des membres de la FEC, COPEMECO, FENAPEC et autres associations d'appui aux PME; des représentants des cordonniers de Kinshasa, du Katanga, du Kwilu et du Sud-Kivu étaient là.

Les travaux se sont déroulés en deux journées, conformément au programme contenu dans les termes de référence de l'atelier. La cérémonie officielle d'ouverture a été présidée par son Excellence Monsieur le Ministre des PME, Bienvenu LIYOTA NDJOLI. Elle a comporté trois allocutions essentielles, respectivement, du Directeur Général de l'OPEC, du Représentant du Secrétaire général du COMESA et du Ministre des PME. Ces assises ont démontré que la RDC regorge des potentialités considérables dans la filière cuir. Le besoin en cuir et ses dérivés existe, le pays dépense des millions de dollars chaque année pour importer des chaussures et autres produits en cuir.

Les PME sont confrontées aux énormes difficultés notamment, le manque des équipements adéquats, les difficultés. Entre autres, le manque de d'accompagnement technique, les difficultés d'approvisionnement en matières premières etc.

L'incubateur qui est envisagé d'être mis en place apportera une solution à travers des multiples services qu'il va offrir aux PME de la filière cuir.

Il sied de signaler qu'à l'issue des discussions et débat, l'étude de faisabilité de l'incubateur et la stratégie de développement de la chaîne des valeurs de cuir ont été validées moyennant quelques recommandations.

Dans les jours à venir, le ministère des PME avec les différentes parties prenantes vont se retrouver pour définir le plan d'actions opérationnel avec un budget approuvé, pour la mise en œuvre des axes stratégiques qui ont été adoptés par les experts. Enfin, en marge de ces travaux, il a été procédé à la signature du protocole d'accord entre l'OPEC et l'Institut de cuir du COMESA.