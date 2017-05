Congo-Kinshasa: Opérations bancaires - EcoBank apporte deux innovations majeures

Cette banque était bien présente à la Halle de la Gombe, en marge de la quatrième édition de la semaine Française.

Faut-il le rappeler, cet événement organisé par la chambre de commerce Franco-Congolaise a attiré un flux important des sociétés françaises et Congolaises venues pour vanter leurs produits et offres au grand public. Loin de jouer aux figurants, EcoBank a su faire sensation. Soucieuse d'offrir à ses abonnés un service de qualité et adapté à l'essor de la technologie, elle innove en marge de ces assises, avec les offres cash express et EcoBank mobile.

Elle opère sur le sol Congolais depuis 2008, a affirmé Patient, l'un des agents de cette banque, abordé par les journalistes de La Prospérité durant le déroulement de la semaine Française. Ce dernier a vanté les deux derniers services qu'EcoBank a mis à la disposition de sa clientèle. Comme signaler un peu plus haut, il s'agit de cash express et d'EcoBank mobile. A lui d'expliquer que le système cash mobile concerne une carte bancaire visa ayant une application standard. «La carte visa cash express peut être également utilisable par un non abonné d'EcoBank.

Elle permet des opérations transactionnelles transbancaires», a-t-il fait savoir. Par ailleurs, pour ce qui concerne Ecobank mobile, Patient a expliqué qu'il s'agit d'une application qui facilite le client d'effectuer quasiment toutes les opérations bancaires à l'aide de son téléphone portable. «EcoBank mobile permet à nos abonnés d'opérer toutes les opérations bancaires rien qu'avec leurs téléphones. Ces opérations sont, entre autres, l'ouverture d'un compte bancaire, la consultation des taux d'échanges, la transaction, les paiements des factures, des frais académiques, les achats en ligne, l'usage du code QR, la recharge des crédits, le service des chèques, la prise du relever des comptes, la possibilité de bloquer son compte bancaire en cas d'une perte éventuelle de sa carte », a-t-il explicité.

Satisfecit

Au vu de cet hyper service de technologie de pointe qu'EcoBank a mis pour ses clients, quelques participants ont dévoilé leurs joies. Et certains n'ont pas hésité de s'abonner directement à EcoBank. « Oui ! Je viens de m'abonner à EcoBank puisque j'estime que ses services sont plus que jamais sécuritaires. Je peux faire mes opérations à l'aide de mon téléphone, sans pour autant me rendre à la banque. Cela me fait gagner d'abord le temps, je peux fouetter plusieurs chats à la fois. En plus, cela me met à l'abri des arnaqueurs qui investissent souvent les banques, donc là aussi, c'est un pari gagné pour la sécurité», a déclaré un participant.