Congo-Kinshasa: C'est maintenant ou jamais ... Rassemblement - Joseph Olenghankoy mobilise pour l'enrôlement !

Des experts des Nations Unies viennent de ficeler un rapport sur la situation sécuritaire dans l'Est de la… Plus »

Depuis la publication de la nouvelle équipe gouvernementale, le Rassemblement, aile Olenghankoy ne s'était pas encore réuni jusqu'à ce jour. Une occasion pour le Président du Conseil des Sages de réarmer moralement toute l'équipe en général et ceux qui n'ont pas été nommés, en particulier. A en croire ses propos, la République Démocratique du Congo est une grande nation, il y a de la place pour tout le monde. Mais, poursuit-il, il est impossible de satisfaire tout le monde au même moment, que chacun attende son tour. «Nous devons rester soudés. Réjouissons-nous pour ceux sont nommés aujourd'hui, car demain sera aussi votre tour. La politique c'est un combat, vous ne pouvez pas vous décourager parce que vous n'avez pas été nommé, poursuivons la lutte et demain sera meilleur. Les gens malintentionnés attendent que nous puissions nous séparer pour des postes, nous devons leur prouver le contraire », a-t-il lancé.

Réagissant au sujet de la longue attente au sujet de la mise en place du Conseil National de Suivi de l'Accord, le Président du Conseil des Sages reste patient et confiant. Car, pour espérer mieux faire, il faut tout faire dans l'ordre et surtout dans la patience. « Je suis un homme des vertus, de patience. Je fais confiance à la République en ce qui concerne le CNSA et je crois à l'avenir du Congo. Nous nous préparons en conséquence pour les élections, c'est l'essentiel. Dieu m'a donné une chance extraordinaire car je bénéficie de la confiance d'un grand monde et je suis confiant pour le CNSA. L'avenir de notre pays ne peut pas dépendre seulement des individus», a-t-il déclaré devant les professionnels des médias.

C'est une grande réunion que le Président du Conseil des Sages du Rassemblement a animé hier, dimanche 28 mai 2017 au siège des Fonus dans la Commune de Kasa-Vubu. Deux points essentiels étaient à l'ordre du jour. Il s'agit, entre autres, de la sensibilisation de toute la population à l'enrôlement pour les élections et l'appel à la patience à l'endroit des membres du Rassemblement qui ne font pas partis de l'équipe gouvernementale de Bruno Tshibala. Au sujet de la sensibilisation aux élections, Joseph Olenghankoy pense que c'est le moment où tout le monde doit prendre conscience pour remplir son devoir civique. Car, souligne-t-il, il est impossible de parler des élections sans l'enrôlement. «Nous venons de lancer un appel à l'ensemble de notre peuple d'aller massivement s'enrôler. On ne peut pas parler des élections sans l'enrôlement.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.