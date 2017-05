Congo-Kinshasa: Semaine française - La 4ème édition appartient au passé !

Cet événement majeur témoigne d'une volonté forte de dynamiser les relations économiques franco-congolaises. Cette quatrième édition aura été une belle expérience pour tout le monde qui s'est déplacé jusqu'à l'institut français de prendre connaissance de la variété des produits.

Aux dires du public, les exposés ont été tellement d'une grande portée que certains jeunes ont délibéré de travailler de manière à faire développer toute l'étendue du pays. Le numérique et l'agrobusiness ont constitué des facteurs clés sur le panel des interventions prévues. L'ouverture de cette quatrième édition a eu lieu le mercredi 24 mai 2017 dans la soirée à la grande halle où l'Ambassadeur de la France, Alain Rémy et le ministre congolais des affaires étrangères, Léonard She Okitundu ont rehaussé de leur présence. La clôture est intervenue le samedi 27 mai dernier. La journée a été marquée par les mouvements des jeunes venus à l'Institut Français chercher de l'emploi auprès des employeurs, des entreprises qui, tout au long de cet événement, ont pu exposer leurs produits.

Les organisateurs de cette initiative ont permis ainsi aux jeunes de pouvoir suivre des formations durant tous ces 4 jours. Ils ont mis en marche cette rencontre franco-congolaise pour un partage d'expériences entre les entrepreneurs œuvrant dans ces deux pôles du monde. Pour cette édition 2017, ils ont soulevé deux thèmes principaux. Le premier est le développement du numérique. Et le second, l'agribusiness. Quoi de plus important durant ces journées passées à l'IFK que de souligner l'impact de l'appropriation des évolutions technologiques, par les gouvernements comme par les citoyens, par la société civile, et la jeunesse. Le fait que toutes ces catégories de personnes s'emparent de ces nouvelles capacités prouve à suffisance une vraie mutation qui laisse derrière une excroissance d'emplois créés par les plus avisés.

C'est en ce sens que les intervenants, pendant les exposés, ont convié les jeunes à emboîter les pas, à oser aussi comme ailleurs, à l'instar du Sénégal où les nouvelles technologies sont en avance. Parlant du second thème qu'est l'agrobusiness, cela a constitué les débats de la semaine française. Il est alors naturel de s'intéresser au formidable potentiel agricole de la RDC, favorisé par une situation géographique et géologique hors du commun, mais encore sous-exploité. La RDC a entrepris depuis plusieurs années des réformes ambitieuses de son cadre économique, invitant les entrepreneurs à accompagner le pays dans son développement. Il s'agit là d'une évolution importante que les investisseurs sont désireux de soutenir. C'est le sens de cette semaine française, a conclu Alain Rémy dans un numéro du magazine Impact, exclusivement consacré à la semaine française.