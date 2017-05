Burkina Faso: Enfin des élections !

Les 19 localités du Burkina, ayant échoué dans la mise en place de leurs conseils municipaux en 2016, ont été appelées aux urnes, une seconde fois, ce dimanche 28 mai 2017.

Le moins que l'on puisse affirmer c'est que ces élections municipales partielles et complémentaires se sont tenues dans le calme. Mais, il reste une étape importante à franchir pour s'en réjouir. Les élections des bureaux des conseils municipaux.

Craignant que les mêmes causes produisent les mêmes effets, il est indiqué d'appeller les responsables des partis politiques à tout faire pour éviter la guéguerre vécue en mai 2016. Le moment est venu d'aider ces communes et arrondissements à la traine à se construire ou à se reconstruire.

Amener les insatisfaits à faire usage du dispositif légal, c'est ce que l'on demande, cette fois-ci, aux partis et formations politiques en lice dans ce scrutin. Le plus souvent, les auteurs de la violence sont instrumentalisés par des individus qui se réclament hauts cadres des partis politiques.

C'est pourquoi, il faut aussi inviter les commanditaires des violences ou de la discorde, qu'ils soient des citadins ou ruraux, à faire preuve de maturité politique. La politique est une confrontation d'idées et non une opposition de forces brutes. Le pays dépense beaucoup d'énergie et de ressources pour organiser ses élections.

Si l'on considère que les communes qui élisent leurs conseils doivent retourner aux urnes en 2021 pour le renouvellement, à l'instar des autres qui ont réussi leurs élections en 2016, il ne reste que quatre courtes années avant cette échéance.

Il n'y a donc pas de temps à perdre dans des querelles stériles. Les candidats conseillers doivent se parler pour régler de manière paisible leurs contradictions et divergences. Ce dont rêvent aujourd'hui les habitants de ces communes ‟en panne" est que le travail de développement commence.

Andemtenga, Barani, Béguédo, Bouroum Bouroum, Dablo, Dandé, Karangasso Vigué, Kantchari, Kindi, Kombori, Kougny, Madjoari, Saponé, Séytenga, Zabré, Ziga, Zoaga, Zogoré et l'Arrondissement n°4 de Ouagadougou ont absolument besoin d'exécutifs locaux responsables et fiables pour enfin ressembler aux autres.

Le développement, faut-il le rappeler, est avant tout une affaire de programme, de vision, d'engagement et de don de soi. On peut ne pas aimer la tête de telle ou telle personne dans une élection. Mais si elle est à mesure de conduire des projets de développement, il faut plutôt prioriser l'intérêt de la collectivité.

Il va également falloir sanctionner tous ceux qui viendraient à s'illustrer dans la violence post-élection. Rarement, on a vu des auteurs de troubles être sanctionnés dans ce pays. On ne peut pas continuer à se saigner pour organiser des élections et les reprendre par la faute de groupuscules.

Depuis des années, le pays semble s'inscrire dans la logique de reprise des élections municipales comme si nous étions incapables d'organiser des élections propres et incontestées.

Certes, un parti comme le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) a donné l'exemple en sanctionnant 129 de ses militants pour, entre autres, des actes de violences avérés. Il aurait fallu cependant que la justice aussi agisse au lendemain de toutes ces violences.

Cela pour faire comprendre aux auteurs de troubles vécus lors de la mise en place des conseils municipaux de 2016 qu'il y a des voies légales pour régler les désaccords.

Tant que les fauteurs de troubles ne craindront pas de croupir en prison, la mise en place des conseils municipaux connaîtra toujours des troubles. Ça sera alors un éternel recommencement ! Le pays perd en ressources et le développement des communes reporté à une date ultérieure.