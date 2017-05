Burkina Faso: BAD - La représentante-résidente, fière d'avoir servi le Burkina

« Vous êtes en fin de mission, mais vous restez un ambassadeur pour le Burkina. Vous resterez parmi ces femmes et ces hommes qui aiment notre pays et qui partagent de nobles ambitions pour lui », a confié Mme Coulibaly. Pour la représentante-résidente de la BAD, Antoinette Batumubwira, les deux ans passés au service du Burkina Faso se sont vite écoulés.

Cette cérémonie riche en émotion a mobilisé ses collègues, des diplomates, des présidents d'institutions nationale et internationale. Selon ses collaborateurs, son passage discret, mais efficace au sein de l'organisation a été empreint de rigueur, de sérieux et de professionnalisme.

