Afrique: Promotion de la sécurité alimentaire africaine - Le continent a besoin d'engagements politiques

Le Nouveau Partenariat pour le Développement Economique de l'Afrique, (NEPAD) en collaboration avec l'Agence Internationale de Coopération japonaise (JICA) a organisé du 18 au 19 mai 2017 à Addis Abéba en Ethiopie, la première Réunion des partenaires de l'Initiative pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique (IFA). Mme Benedicta Ouédraogo Akotianga, Secrétaire exécutive du Conseil national pour la sécurité alimentaire, a partagé l'expérience du Burkina Faso en matière de sécurité alimentaire et de nutrition.

Aider les gouvernements africains à accélérer la mise en œuvre de leurs politiques en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, c'est l'objectif fixé par le NEPAD et la JICA en organisant cette réunion entre les partenaires.

Ainsi, il s'est agi pour eux de partager avec les participants et les partenaires, les meilleurs exemples de business- modèles, de défis et de bonnes expériences utiles à la mise en œuvre de l'IFA, depuis son lancement à Nairobi en août 2016, lors de la sixième Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l'Afrique.

En effet, des études montrent que l'Afrique est le seul continent où le nombre de personnes sous-alimentées augmente considérablement et atteint plus de 230 millions. Ce qui signifie qu'une personne sur cinq n'a pas de nourriture suffisante.

Pourtant, il convient de souligner qu'au cours de son 22e Sommet tenu à Addis Abéba, en Ethiopie sous le thème : «Transformation de l'agriculture africaine pour une prospérité partagée et une amélioration des moyens d'existence : saisir les opportunités pour une croissance inclusive et un développement durable», l'Union Africaine a lancé «l'Année de l'Agriculture et de Sécurité Alimentaire».

A sa suite, les Chefs d'Etat et de Gouvernement, à l'issue du 23e Sommet de l'Union Africaine tenu en juin 2014 à Malabo en Guinée Equatoriale, ont adopté la Déclaration de Malabo sur une croissance accélérée de l'agriculture et une transformation pour une prospérité partagée et des moyens d'existence améliorés.

Parmi les décisions prises, les Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UA se sont engagés à éradiquer la faim et à diminuer de moitié les niveaux actuels des pertes après les récoltes d'ici à 2025.

Malheureusement, dans plusieurs pays africains, plus de 40% des enfants sont aujourd'hui en retard de croissance, alors que l'Asie a réussi à réduire sa prévalence de retard de croissance de l'enfance de 49% en 1990 à 28% en 2010.

Face à une telle situation, «l'Afrique ne peut pas prospérer si les populations sont mal nourries, s'il n'y a pas d'investissements dans la nutrition» a déclaré Yvonne Chaka Chaka, fondatrice de la Fondation Princess of Africa, invitée d'honneur à la cérémonie.

C'est pourquoi l'IFA propose d'établir un cadre de collaboration pour accélérer la mise en œuvre de toutes les politiques de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l'optique d'aider les pays africains à mettre fin à la faim et améliorer l'état de nutrition sur le continent.

Elle entend créer une synergie multisectorielle de différentes interventions bien coordonnées afin d'aborder les causes sous-jacentes de la sous-alimentation et augmenter les impacts de l'alimentation et de la nutrition sur le terrain.

Une attention particulière devrait être accordée aux Chaînes de valeur alimentaires durables afin d'offrir des moyens pour sortir de la pauvreté. Ces Chaînes de valeur incluent l'ensemble des exploitations agricoles, des entreprises et leurs activités.

Le Burkina Faso qui a participé à cette réunion a saisi l'occasion pour s'enquérir des bonnes pratiques, et également partager ses expériences en matière de sécurité alimentaire.

Dans son intervention, Mme Ouédraogo Akotianga Benedicta, Secrétaire exécutive du Conseil national pour la Sécurité alimentaire, a mis en exergue les efforts du gouvernement burkinabè en matière de sécurité alimentaire, à travers la mise en place d'une Structure, dénommée, le Conseil national pour la sécurité alimentaire.

Et face à la problématique de l'accès à une alimentation saine, nutritive en quantité suffisante pour les populations, le gouvernement a élaboré une politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Elle offre un cadre de référence et d'orientation pour tous les acteurs qui interviennent en faveur de la lutte contre la pauvreté, la malnutrition avec pour seule ambition l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle durable.

Aussi, cette politique du gouvernement œuvre-t-elle à l'augmentation des disponibilités alimentaires pour couvrir les besoins de façon durable, l'accessibilité physique et financière aux produits alimentaires et l'amélioration de l'état nutritionnel des populations.

Elle contribue également au renforcement de la capacité de prévention et de réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles, ainsi que la gouvernance en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle.

«Face à la précarité de la situation alimentaire et nutritionnelle, des mesures sont prises par le gouvernement à travers le Plan National de Développement Economique et Social (PNDES)», a ajouté Mme Ouédraogo avant de lancer un appel à tous les acteurs des secteurs publics et privés, de la société civile ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers afin qu'ils s'impliquent et œuvrent en synergie pour l'atteinte des résultats communs.

Pour les responsables du NEPAD, de la JICA et de l'ensemble des partenaires, il est temps de mettre fin à l'extrême pauvreté, à la malnutrition et à la faim en Afrique, en partageant les bonnes pratiques tant agricoles, sanitaires que nutritionnelles et surtout en prenant des engagements politiques en vue d'atteindre les résultats escomptés.