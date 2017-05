Hier, dimanche 28 mai 2017, les populations de Zogoré, localité située à une trentaine de kilomètres de Ouahigouya se sont rendues aux différents points de vote, afin de choisir les conseillers municipaux. Jusqu'à la mi-journée, nous avons constaté, une grande affluence des électeurs qui ont, du reste, voté dans le calme.

Les 6533 votants inscrits sur la liste des élections municipales partielles de Zogoré sont allés aux urnes, hier dimanche 28 mai 2017, pour choisir leurs conseillers municipaux. Au total, 24 bureaux de vote ont été prévus pour cette tâche. Lors de notre passage dans les différents bureaux de vote tout se déroulait normalement et sans incident.

Du reste, les populations sont sorties massivement et ont voté dans le calme et la retenue, sous la supervision des forces de défense et sécurité mobilisées pour la circonstance.

A Nango, le président du bureau de vote n° 1 de l'école ''A", Assane Sigué, a confié que tout se passait bien et que le matériel était également disponible. Le même constat a été fait dans la plupart des bureaux de vote que nous avons visités à Zogoré et ailleurs.

Paul Porgo, Yacouba Belèm et Safiata Ouédraogo, après avoir accompli leur devoir civique, souhaitent que les conseillers qui seront choisis puissent répondre aux besoins des populations riveraines. Tout comme eux, beaucoup nourrissent l'espoir que cette fois-ci sera la bonne pour leur commune, afin que chacun d'entre eux puissent vivre dans un climat apaisé.

Par la même occasion, ils lancent un appel à la population d'accepter les résultats des urnes et de se rallier à celui qui sera choisi comme maire par la suite.

Le commissaire en charge de la commune de Zogoré pour les partielles, Palguin Sambaré, a attesté que les bureaux de vote qui ont été visités étaient ouverts depuis 6 heures et que tout se déroulait normalement. «Nous avons pu déjà visiter 15 bureaux de vote, en compagnie de la sécurité, des membres de la CEPI, de la CECI et un certain nombre d'observateurs.

La conclusion partielle est que tout va bien », a-t-il laissé entendre. En ce qui concerne le dispositif sécuritaire, le commissaire de police, Sébastien Sawadogo, porte-parole de la commission sécurité de la province du Yatenga a expliqué qu'une centaine de policiers et de gendarmes ont été déployés.

« Pour la commune de Zogoré, depuis hier nous avons déployé les éléments et ils sont présents dans chaque bureau de vote. Nous avons aussi prévu trois équipes d'intervention qui sillonnent tous les bureaux de vote pour s'assurer que tout se passe bien », a-t-il affirmé.