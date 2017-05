Burkina Faso: Elections municipales partielles - Peu d'affluence dans l'arrondissement n°4 de Ouagadougou

Les habitants de l'arrondissement n°4 de la ville de Ouagadougou, à l'instar de ceux de 18 autres communes du Burkina Faso, étaient aux urnes, hier dimanche 28 mai 2017, pour élire leurs conseillers municipaux. En début de matinée, dans cette circonscription électorale, l'ambiance n'était pas celle des grands jours.

Dimanche 28 mai 2017 à Julien-école. Il est 6h 15, jour d'élections municipales partielles dans 19 communes du Burkina Faso. Nous sommes dans le quartier Tanghin de la ville de Ougadougou. A l'entrée de l'établissement, en dehors de deux groupes de policiers et des affiches de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), rien ne laisse présager qu'il y a un scrutin. Aucune file d'attente, comme il est de coutume lors d'événements pareils. Une dame d'une cinquantaine d'années sort du bureau de vote n°1. Dans un français approximatif, elle confie : « Je viens d'accomplir mon devoir civique et j'invite les autres à sortir également pour le faire ». De Julien-école, nous mettons le cap sur le CEG municipal annexe de l'arrondissement n°4. Là également, l'ambiance n'est pas des grands jours. Seuls, cinq électeurs attendent au bureau de vote n°1.

Mais selon Pascal Dakissaga, agent indicateur, il y avait plus d'affluence à l'ouverture des bureaux. « Je suis chargé d'orienter les électeurs qui ne se retrouvent pas », explique-t-il tout en signifiant que tout se passe bien. Dans l'enceinte de la mairie de l'arrondissement n°4 et à l'école Somgandé A, le constat est le même. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, Siméon Sawadogo est venu pour constater le déroulement du scrutin, et encourager les agents de bureau et les forces de sécurité. « Nous sommes là pour nous rassurer que tout se passe bien », laisse-t-il entendre.

Selon le président de la Commission électorale communale indépendante (CECI) Ouagadougou, Casimir Kiswendsida Ouédraogo, tous les bureaux de vote se sont ouverts à 6h00 comme prévu avec quelques électeurs qui attendaient de voter. « Il n'y a pas trop d'engouement mais on espère que la donne va changer d'ici là. En termes de difficultés, vu le dispositif mis en place, pour le moment tout se passe bien», rassure le président de la CECI Ouagadougou.

Pour le ministre Siméon Sawadogo, sa sortie vise à appuyer la CENI dans sa manœuvre. « Dans l'arrondissement n°4, tout se passe bien », remarque-t-il tout en confiant avoir reçu le même écho des 18 autres communes. Pour le reste, il dit attendre la publication des résultats et leur validation par le Conseil d'Etat pour que son département s'attache à la mise en place des exécutifs locaux, et des dispositifs nécessaires seront pris en ce sens. « Nous pensons que ce qui a amené la reprise des élections dans ces communes ne va plus se répéter », espère-t-il, invitant les partis et formations politiques à jouer leur partition pour le développement de ces circonscriptions. L'arrondissement n°4 de Ouagadougou compte 221 bureaux de vote avec 85 999 inscrits.