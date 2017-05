Burkina Faso: Elections municipales partielles - Dans le calme et la bonne humeur à Dandé

Huit partis politiques se disputent les 20 postes de conseillers municipaux dans la commune. Ce sont l'Alliance pour la démocratie et la fédération/Rassemblement démocratique africain (ADF-RDA), le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), Le Faso Autrement, le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), le Nouveau temps pour la démocratie (NTD), l'Union pour la renaissance nationale, parti sankariste (UNIR/PS), l'Union pour le progrès et le changement (UPC), et le Parti pour la renaissance nationale (PAREN).

En attendant, Boureima Ouédraogo, un habitant de Dandé ne cesse de prier : « Nous avons voté dans le calme, et tout se passe bien. Je prie Dieu pour que la population accepte les résultats qui sortiront de ces élections et la personne qui sera choisie comme maire pour que règne à jamais la paix à Dandé ».

